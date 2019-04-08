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«Челси» благодаря дублю Азара одержал победу над «Вест Хэмом»

сегодня, 23:50
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«Челси» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (66 очков) располагается на третьем месте, «Вест Хэм» (42 очка) - 11-й.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Вест Хэм» 2:0 (1:0)
Голы: Азар 24, Азар 90

«Челси»: Кепа, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 70), Канте, Игуаин (Жиру 76), Азар, Хадсон-Одои (Педро 85)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Фредерикс, Лансини, Нобл (Мба Обьянг 70), Райс, Чичарито (Снодграсс 46), Андерсон, Арнаутович
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

Предупреждения: Огбонна 11, Аспиликуэта 82, Кепа 84

Судья: Кавана Крис.

Напомним, что вчера «Арсенал» уступил «Эвертону».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   37 / 954
сегодня в 23:58
С победой Челси, продолжают борьбу за 4-ку.
смотрел лишь второй тайм. В целом понравилось, видно было как Пеллегрини пытался изменить игру. У Челси видел как всегда Канте повсюду, Аспи, Одои, и конечно же Азара... про то что Игуаин оказывается был на поле узнал когда его меняли уже... Жоржиньо раз увидел как он при угловом стоит машет руками... Но конечно... если уйдет Азар... и останутся Пухлый, Жоржик, и Ковачыч.. да Виллиан с Педро... и бан на трансферы, даже не знаю... может достанут из академки еще ребят... но с Сарри? слабо верится.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   439 / 954
сегодня в 23:57
21 -й сухарь Кепы.

В принципе, ожидаемо неплохо
311
311
   60 / 954
сегодня в 23:57
Один Азар играет, спасибо хоть Игу заменили, человек-брак. Всех Синих с победой!)
Таганский
Таганский
   107 / 954
сегодня в 23:56
Всех с победой!!
Zenit_84
Zenit_84
   96 / 954
сегодня в 23:56
Поздравления
George-CFC
George-CFC
   211 / 954
сегодня в 23:55
Синих с победой в лондонском дерби! 3 очка и 3 место. Сегодня игра команды понравилась. Все молодцы кроме Игуаина.
Райс не стоит и 10 лямов, Рубен его просто смял и высушил. Какой-то бредовый хайп вокруг него.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   439 / 954
сегодня в 23:51
Победа имени Эдена.
Какого же нам будет без него...
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