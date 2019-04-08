«Челси» благодаря дублю Азара одержал победу над «Вест Хэмом»

«Челси» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (66 очков) располагается на третьем месте, «Вест Хэм» (42 очка) - 11-й.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Вест Хэм» 2:0 (1:0)
Голы: Азар 24, Азар 90
«Челси»: Кепа, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли 70), Канте, Игуаин (Жиру 76), Азар, Хадсон-Одои (Педро 85)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Фредерикс, Лансини, Нобл (Мба Обьянг 70), Райс, Чичарито (Снодграсс 46), Андерсон, Арнаутович
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
Предупреждения: Огбонна 11, Аспиликуэта 82, Кепа 84
Судья: Кавана Крис.
Напомним, что вчера «Арсенал» уступил «Эвертону».
смотрел лишь второй тайм. В целом понравилось, видно было как Пеллегрини пытался изменить игру. У Челси видел как всегда Канте повсюду, Аспи, Одои, и конечно же Азара... про то что Игуаин оказывается был на поле узнал когда его меняли уже... Жоржиньо раз увидел как он при угловом стоит машет руками... Но конечно... если уйдет Азар... и останутся Пухлый, Жоржик, и Ковачыч.. да Виллиан с Педро... и бан на трансферы, даже не знаю... может достанут из академки еще ребят... но с Сарри? слабо верится.
смотрел лишь второй тайм. В целом понравилось, видно было как Пеллегрини пытался изменить игру. У Челси видел как всегда Канте повсюду, Аспи, Одои, и конечно же Азара... про то что Игуаин оказывается был на поле узнал когда его меняли уже... Жоржиньо раз увидел как он при угловом стоит машет руками... Но конечно... если уйдет Азар... и останутся Пухлый, Жоржик, и Ковачыч.. да Виллиан с Педро... и бан на трансферы, даже не знаю... может достанут из академки еще ребят... но с Сарри? слабо верится.
В принципе, ожидаемо неплохо
В принципе, ожидаемо неплохо
Райс не стоит и 10 лямов, Рубен его просто смял и высушил. Какой-то бредовый хайп вокруг него.
Райс не стоит и 10 лямов, Рубен его просто смял и высушил. Какой-то бредовый хайп вокруг него.
Какого же нам будет без него...
Какого же нам будет без него...