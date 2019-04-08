«Ахмат» разобрался с «Оренбургом»

В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» одержал волевую победу над «Оренбургом».
Грозненцы набирают 30 очков и перемещаются на девятую строчку в таблице, а у «Оренбурга» остается 29 пунктов - 10-е место.
Ростоши, стадион «Газовик».
«Оренбург» - «Ахмат» - 1:3 (1:1)
Голы: Терехов 4 - Раванелли 37, Иванов 48, Балай 56
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Козлов (Афонин 68), Бегич, Малых, Мишкич, Бреев (Козлов 59), Терехов, Сутормин, Попович (Чуканов 82), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Нижич, Мохаммади, Швец, Шиманьски, Исмаэл, Раванелли (Роши 87), Иванов (Митришев 84), Балай (Мбенг 77)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Козлов 3, Бреев 25, Сиваков 60, Попович 73, Малых 90+1.
Судья: Безбородов Владислав.
В другом матче тура «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью.
Странная команда - вроде одно время упирались и ничьи с Краснодаром выгрызали, а сейчас сливают всем подряд. Ну Зениту понятно...
Странная команда - вроде одно время упирались и ничьи с Краснодаром выгрызали, а сейчас сливают всем подряд. Ну Зениту понятно...
Удачи Анжи!!! Надеюсь, что всё уладится, и найдут какого-нибудь норм спонсора!!!
Удачи Анжи!!! Надеюсь, что всё уладится, и найдут какого-нибудь норм спонсора!!!
С победой нас всех!!!
С победой нас всех!!!
Результативная неожиданность!..:))
Результативная неожиданность!..:))