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«Ахмат» разобрался с «Оренбургом»

сегодня, 18:54
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» одержал волевую победу над «Оренбургом».

Грозненцы набирают 30 очков и перемещаются на девятую строчку в таблице, а у «Оренбурга» остается 29 пунктов - 10-е место.

Ростоши, стадион «Газовик».

«Оренбург» - «Ахмат» - 1:3 (1:1)
Голы: Терехов 4 - Раванелли 37, Иванов 48, Балай 56

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Козлов (Афонин 68), Бегич, Малых, Мишкич, Бреев (Козлов 59), Терехов, Сутормин, Попович (Чуканов 82), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Нижич, Мохаммади, Швец, Шиманьски, Исмаэл, Раванелли (Роши 87), Иванов (Митришев 84), Балай (Мбенг 77)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Козлов 3, Бреев 25, Сиваков 60, Попович 73, Малых 90+1.

Судья: Безбородов Владислав.

В другом матче тура «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 964
сегодня в 19:24
Так бы Ахмат размазал и свиней, если бы не Лапочкин. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Навзир
   12 / 964
сегодня в 19:24
Пупсики из Терека воду пьют...
mat73
mat73
   117 / 964
сегодня в 19:23
Правильно, Оренбург надо слить! Незачем в Лиге иметь фарм-клубы газпрёмовские!
Навзир
Навзир ответил Sergey Z
   362 / 964
сегодня в 19:22
Лишь бы ляпнуть. 🤦‍♂
Footbolista
Footbolista ответил makkie
   12 / 964
сегодня в 19:22
Привычка)...
makkie
makkie
   17 / 964
сегодня в 19:21
Пуховиков на шерсть пустили :))
Странная команда - вроде одно время упирались и ничьи с Краснодаром выгрызали, а сейчас сливают всем подряд. Ну Зениту понятно...
Навзир
Навзир ответил Sergey Z
   362 / 964
сегодня в 19:21
Особенно в матче с пупсиками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 964
сегодня в 19:21
Пуховики устали после матча на неделе. Силёнок не хватило...
Sergey Z
Sergey Z
   121 / 964
сегодня в 19:18
Ахмат тянут - однозначно!
Навзир
Навзир
   362 / 964
сегодня в 19:17
С победой ТЕРЕК!!!!!!!!
Т34
Т34
   55 / 964
сегодня в 19:15
4 мая еще и лазурный газовик-бомжевик нахлобучте!
time out
time out
   96 / 964
сегодня в 19:09
Джигиты! С победой!
Т34
Т34
   55 / 964
сегодня в 19:07
Ахмат с победой! Отодрали младший газовик, молодцы!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Oleg1956
   129 / 964
сегодня в 19:07
Соседи молодцы. Красиво сегодня играли и наиграли на победу заслуженно. Оренбург очень серьзный соперник. Вобщем пождравления от Махачкалинца.
Спасибо!!!
Удачи Анжи!!! Надеюсь, что всё уладится, и найдут какого-нибудь норм спонсора!!!
Footbolista
Footbolista
   12 / 964
сегодня в 19:06
Отахматили...отлохматили пуховичок-договорнячок)...
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 964
сегодня в 19:05
Если честно, то не ожидал!!!
С победой нас всех!!!
Oleg1956
Oleg1956
   706 / 964
сегодня в 19:04
Соседи молодцы. Красиво сегодня играли и наиграли на победу заслуженно. Оренбург очень серьзный соперник. Вобщем пождравления от Махачкалинца.
particular
particular
   5 / 964
сегодня в 19:00
Голов назабивали, не скучно побегали, одним ставки опрокинули, а кому-то дали хорошо подняться, - слАвно время провели..:))
Результативная неожиданность!..:))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   164 / 964
сегодня в 19:00
Молодцы!!!!!
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 964
сегодня в 18:59
С победой
LOpp
LOpp
   15 / 964
сегодня в 18:58
Оренбург только в матчах против Зенита попу рвет.
radist_21
radist_21
   316 / 964
сегодня в 18:58
Молодцы,Ахмат,одолели газовый мешок!
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   852 / 964
сегодня в 18:57
Грозный с победой
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