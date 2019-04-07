«Бавария» разгромила «Боруссию» Д и другие результаты 28-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Боруссия Д» 5:0
Голы: Хуммельс 10, Левандовски 17, Мартинес 41, Гнабри 43, Левандовски 89
«Боруссия» М - «Вердер» - 1:1
Голы: Нойхаус 49 - Классен 79
«Шальке-04» - «Айнтрахт» 1:2
Голы: Сердар 21 - Ребич 13, Йович 90+9 (пенальти)
«Байер» - «Лейпциг» 2:4
Голы: Хавертс 11 (пенальти), Хавертс 23 - Забитцер 17, Вернер 64, Форсберг 71 (пенальти), Кунья 83
«Аугсбург» - «Хоффенхайм» 0:4
Голы: Крамарич 6, Бельфодиль 61, Бельфодиль 74, Бельфодиль 82
«Штутгарт» - «Нюрнберг» 1:1
Голы: Кабак 75 - Матеус Перейра 42
«Герта» - «Фортуна» 1:2
Голы: Груйич 41 - Раман 35, Раман 61
«Вольфсбург» - «Ганновер» 3:1
Голы: Штеффен 32, Штеффен 71, Руссийон 78 - Вайдандт 30
«Майнц» - «Фрайбург» 5:0
Голы: Боэтиюс 20, Матета 25, Матета 33, Онисиво 73, Матета 77