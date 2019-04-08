Осечка ПСЖ, проигрыш «Лиона» и другие результаты 31-го тура Лиги 1

Завершились матчи 31-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» - «Страсбур» 2:2
Голы: Чупо-Мотинг 13, Керер 82 - Да Кошта 26, Гонсалвеш 38
«Лион» - «Дижон» 1:3
Голы: Мартен 1 - Саид 3, Саид 7, Рафаэл 65 (автогол)
«Бордо» - «Марсель» 2:0
Голы: Камано 27 (пенальти), Де Превиль 71
«Реймс» - «Лилль» 1:1
Голы: Уден 78 - Фонте 55
«Тулуза» - «Нант» 1:0
Гол: Силла 55
«Ницца» - «Монпелье» 1:0
Гол: Данте 20
«Анже» - «Ренн» 3:3
Голы: Рен-Аделаид 47, Баокен 52, Рен-Аделаид 90 - Бен-Арфа 35, Ньянг 59, Бен-Арфа 75 (пенальти)
«Амьен» - «Сент-Этьен» 2:2
Голы: Конате 23, Конате 61 - Колодзейчак 16, Кабелла 90
«Ним» - «Кан» 2:0
Голы: Буанга 85, Гради 90 (автогол)
«Генгам» - «Монако» 1:1
Голы: Эбоа-Эбоа 23 - Йоветич 90