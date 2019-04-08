ГлавнаяНовости

Осечка ПСЖ, проигрыш «Лиона» и другие результаты 31-го тура Лиги 1

сегодня, 00:02

Завершились матчи 31-го тура чемпионата Франции.

«Пари Сен-Жермен» - «Страсбур» 2:2
Голы: Чупо-Мотинг 13, Керер 82 - Да Кошта 26, Гонсалвеш 38

«Лион» - «Дижон» 1:3
Голы: Мартен 1 - Саид 3, Саид 7, Рафаэл 65 (автогол)

«Бордо» - «Марсель» 2:0
Голы: Камано 27 (пенальти), Де Превиль 71

«Реймс» - «Лилль» 1:1
Голы: Уден 78 - Фонте 55

«Тулуза» - «Нант» 1:0
Гол: Силла 55

«Ницца» - «Монпелье» 1:0
Гол: Данте 20

«Анже» - «Ренн» 3:3
Голы: Рен-Аделаид 47, Баокен 52, Рен-Аделаид 90 - Бен-Арфа 35, Ньянг 59, Бен-Арфа 75 (пенальти)

«Амьен» - «Сент-Этьен» 2:2
Голы: Конате 23, Конате 61 - Колодзейчак 16, Кабелла 90

«Ним» - «Кан» 2:0
Голы: Буанга 85, Гради 90 (автогол)

«Генгам» - «Монако» 1:1
Голы: Эбоа-Эбоа 23 - Йоветич 90

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ потерял очки в игре против «Страсбура»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии1
«Барселона» почти чемпион и другие итоги 31-го тура чемпионата Испании
Вчера, 23:44 Комментарии1
«Наполи» оступился в матче с «Дженоа»
Вчера, 23:27 ВидеоКомментарии9
«Бавария» разгромила «Боруссию» Д и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
Вчера, 22:22 Комментарии1
Разборка лидеров таблицы и другие результаты 30-го тура ФНЛ
Вчера, 22:13 Комментарии1
«Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти
Вчера, 22:01 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   154 / 978
сегодня в 00:18
ПСЖ можно раз 10 еще вничью гонять
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100