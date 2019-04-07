«Наполи» оступился в матче с «Дженоа»

вчера, 23:27

В матче 31-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа».

Неаполитанцы набирают 64 очка и остаются на втором месте, а у «Дженоа» 34 пункта (14-е место).

Неаполь, стадион «Сан-Паоло».

«Наполи» - «Дженоа» - 1:1 (1:1)

Голы: Мертенс 34 - Лазович 45+3

«Наполи»: Карнезис, Хисай (Унас 88), Максимович, Кулибали, Гулям (Мариу Руй 77), Кальехон , Аллан (Инсинье 67), Руис, Зелински, Мертенс, Милик

Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Дженоа»: Раду, Перейра, Гюнтер, Кришито, Бираски, Бесса (Пеццелья 82), Стураро, Велозу (Радованович 77), Лазович, Пандев (Ролон 62), Куаме

Главный тренер: Пранделли Чезаре.

Предупреждения: Аллан 24, Хисай 67

Удаления: Стураро 28

Судья: Паскуа Фабрицио.

В другом матче тура «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2).