ГлавнаяНовости

«Наполи» оступился в матче с «Дженоа»

вчера, 23:27
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

В матче 31-го тура Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа».

Неаполитанцы набирают 64 очка и остаются на втором месте, а у «Дженоа» 34 пункта (14-е место).

Неаполь, стадион «Сан-Паоло».

«Наполи» - «Дженоа» - 1:1 (1:1)
Голы: Мертенс 34 - Лазович 45+3

«Наполи»: Карнезис, Хисай (Унас 88), Максимович, Кулибали, Гулям (Мариу Руй 77), Кальехон , Аллан (Инсинье 67), Руис, Зелински, Мертенс, Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Дженоа»: Раду, Перейра, Гюнтер, Кришито, Бираски, Бесса (Пеццелья 82), Стураро, Велозу (Радованович 77), Лазович, Пандев (Ролон 62), Куаме
Главный тренер: Пранделли Чезаре.

Предупреждения: Аллан 24, Хисай 67

Удаления: Стураро 28

Судья: Паскуа Фабрицио.

В другом матче тура «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Осечка ПСЖ, проигрыш «Лиона» и другие результаты 31-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:02 Комментарии1
ПСЖ потерял очки в игре против «Страсбура»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии1
«Барселона» почти чемпион и другие итоги 31-го тура чемпионата Испании
Вчера, 23:44 Комментарии1
«Бавария» разгромила «Боруссию» Д и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
Вчера, 22:22 Комментарии1
Разборка лидеров таблицы и другие результаты 30-го тура ФНЛ
Вчера, 22:13 Комментарии1
«Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти
Вчера, 22:01 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 978
сегодня в 00:35
И ничья хорошо
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 978
сегодня в 00:12
Дженоа бились как мужики!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   197 / 978
сегодня в 00:10
николка аж в баню улетела с разрывом жопяка ухахаха)))
Мaкc
Мaкc ответил Шишанутый
   129 / 978
вчера в 23:49
Дженоа сильный матч провел не смотря что в меньшинстве агрессивно сыграли. Даже выйграть шансы были. Молодцы! Пандев хорош. А Наполи не какой. Арсенал их побьет в четверг я думаю!
для Наполи это нормально, в ЮВЕ нет конкурентов
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 978
вчера в 23:43
Дженоа сильный матч провел не смотря что в меньшинстве агрессивно сыграли. Даже выйграть шансы были. Молодцы! Пандев хорош. А Наполи не какой. Арсенал их побьет в четверг я думаю!
djaich
djaich
   536 / 978
вчера в 23:31
Румын в воротах Дженоа хороший матч провел, сегодня поймал фарт. Ну а Неаполь опять потерял очки. Дай бог, чтобы реализация моментов в Лиге Европы была повыше и удалось пройти Арсенал.
Nickolai S
Nickolai S
   426 / 978
вчера в 23:30
Уибаны колченогие. Концентрации ноль. Скилов примерно столько же. Пинают бездумно в надежде на отскок. Уже даже и ЛЕ не хочется с такой игрой.
УрсХох
УрсХох
   468 / 978
вчера в 23:29
На месте неаполитанцев я бы не расслаблялся.
Чертовски не хочется видеть на втором
Месте Интер.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   197 / 978
вчера в 23:29
мусорное ведро наполи. в этот раз в него вы76ись гриффоны)))) Юве в следующем туре оформит официально скудетто)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100