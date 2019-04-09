«Ювентус» почти чемпион и другие результат 31-го тура Серии А

Завершились матчи 31-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» - «Милан» 2:1
Голы: Дибала 60 (пенальти), Кин 84 - Пёнтек 39
«Сампдория» - «Рома» 0:1
Гол: Де Росси 75
«Интернационале» - «Аталанта» 0:0
«Лацио» - «Сассуоло» - 2:2
Голы: Иммобиле 53 (пенальти), Лулич 90+6 - Рожерио 57, Берарди 89.
«Наполи» - «Дженоа» - 1:1
Голы: Мертенс 34 - Лазович 45+3
«Болонья» - «Кьево» 3:0
Голы: Пульгар 65 (пенальти), Пульгар 68 (пенальти), Дейкс 89
«Фиорентина» - «Фрозиноне» 0:1
Гол: Чиофани 84
«Удинезе» - «Эмполи» 3:2
Голы: де Пауль 14, де Пауль 41 (пенальти), Мандраготи 45 - Капуто 11, Крунич 24
«Кальяри» - СПАЛ 2:1
Голы: Фараго 3, Паволетти 60 - Антенуччи 18 (пенальти)
«Парма» - «Торино» 0:0