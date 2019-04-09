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РПЛ учредила конкурс на лучшую медицинскую службу клубов

сегодня, 13:38

В пресс-службе РПЛ сообщили, что организация организовала конкурс на лучшую медицинскую службу клубов. 

Конкурс состоит из двух этапов. На первом, который продлится до 10 апреля, клубы должны будут прислать информацию о квалификации врачей основного, молодежного составов и клубной академии. На этом же этапе необходимо будет предоставить информацию о прохождении онлайн-курса РУСАДА всеми футболистами и персоналом, включенным в заявку на сезон. На втором этапе члены специальной комиссии под руководством заместителя председателя медицинского комитета РФС профессора Евгения Ачкасова будут посещать команды и изучать соответствие оснащения требованиями конкурса.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
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сегодня в 13:49
СПАРТАК С ЛЮ-ХУНЬ-ШЕНЕМ БЫЛ БЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ !
ВСПОМНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕМ ОН КОРМИЛ ГЛУШАКОВА И ЕГО ОПГ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
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