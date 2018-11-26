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РПЛ разработает регламентарную норму общения футболистов со СМИ

сегодня, 14:06

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига разработает регламентарную норму общения футболистов с представителями СМИ.

Российская Премьер-Лига прошла большой путь с точки зрения открытости, но это был сложный путь. Еще сложнее - это осуществление работы взаимодействия клубов и средств массовой информации, со следующего сезона мы планируем предусмотреть какую-то обязательную регламентарную норму с точки зрения открытости. В той же сборной России существуют серьезные санкции, если футболисты отказываются общаться с прессой.

В сентябре Прядкин сообщил, что РПЛ собирается ввести штрафы для футболистов за отказ общаться со СМИ после матчей.

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