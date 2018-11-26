РПЛ разработает регламентарную норму общения футболистов со СМИ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига разработает регламентарную норму общения футболистов с представителями СМИ .

Российская Премьер-Лига прошла большой путь с точки зрения открытости, но это был сложный путь. Еще сложнее - это осуществление работы взаимодействия клубов и средств массовой информации, со следующего сезона мы планируем предусмотреть какую-то обязательную регламентарную норму с точки зрения открытости. В той же сборной России существуют серьезные санкции, если футболисты отказываются общаться с прессой.