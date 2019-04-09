Егоров: «До конца года VAR будет во всех матчах Кубка»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о внедрении системы VAR .

Введение ВАР? Мы шли к этому очень долго. Для нас это большой шаг вперед. Это будущее, и нам никуда от этого не деться. Мы провели уже несколько матчей с этой системой. Очень много напряжения сняла эта технология. Только необходимо, чтобы все понимали, как система работает. Были случаи за границей, когда были и вопиющие ошибки. Бывают случаи, когда судьи и не пользуются видеоповторами.

Мы сделали большой шаг вперед. Надеюсь, до конца года он будет применен во всех матчах Кубка.

Мы подготовлены к ВАР на очень хорошем уровне. Было большое количество времени. Мы тренировались на товарищеских матчах. Но другое дело — соревнования. У нас еще нет такого автоматизма. Поймите, главное в ВАР не скорость, а решения. Скорость мы еще натренируем. Вспомните, в Европе в одном из матчей команды уже ушли в подтрибунное помещение, а судья посмотрел повтор, назначил пенальти и вернул игроков. Да, пока 3-4 минуты уходило на просмотр. Но это были первые игры, поймите.