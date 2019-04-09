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Борис Игнатьев: «„Краснодар“ демонстрирует очень качественный футбол»

сегодня, 09:24

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что ему нравится игра «Краснодара» в этом сезоне.

Считаю, что «Краснодар» демонстрирует очень хороший, качественный футбол. Их игра тяжела для соперников. Они показывают высокие скорости, хорошо контролируют мяч и здорово выходят из обороны в атаку. Все эти преимущества позволяют «горожанам» сейчас занимать вторую строчку и претендовать на место под солнцем по итогам чемпионата.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 950
сегодня в 10:37
Ещё бы эффективности и прагматизма в нужный момент добавить.В очередной раз с КС получилось,а подойдёт архиважный,определяющий матч,и-"как всегда"...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Groove000
   190 / 950
сегодня в 10:23
Хотелось бы на пляже ЛЧ позагорать)
Только "ЗА"!
ДАША Д
ДАША Д
   172 / 950
сегодня в 10:05
Только с Анжи и получилось.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 950
сегодня в 10:01
пока что только в матче со Спартаком мы увидели качество игры быков
kastites
kastites
   200 / 950
сегодня в 09:44
В данное время самая зрелищная команда
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   83 / 950
сегодня в 09:43
Больше слов.
Groove000
Groove000 ответил Шуnя771
   143 / 950
сегодня в 09:39
"Место под солнцем"... Посмотрим, посмотрим, на каком пляже будет ФК Краснодар....
Хотелось бы на пляже ЛЧ позагорать)
Шуnя771
Шуnя771
   190 / 950
сегодня в 09:28
"Место под солнцем"...

Посмотрим, посмотрим, на каком пляже будет ФК Краснодар....
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