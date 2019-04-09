Борис Игнатьев: «„Краснодар“ демонстрирует очень качественный футбол»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что ему нравится игра «Краснодара» в этом сезоне.

Считаю, что «Краснодар» демонстрирует очень хороший, качественный футбол. Их игра тяжела для соперников. Они показывают высокие скорости, хорошо контролируют мяч и здорово выходят из обороны в атаку. Все эти преимущества позволяют «горожанам» сейчас занимать вторую строчку и претендовать на место под солнцем по итогам чемпионата.