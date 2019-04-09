Уткин: «Зобнин в топ-чемпионат не уедет»

Известный российский спортивный журналист Василий Уткин считает, что у полузащитника «Спартака» Романа Зобнина отсутствуют некоторые качества, чтобы выйти на топ-уровень.

Мне очень нравится этот игрок, но, поверьте, в топ-чемпионат он не уедет. Вернее, не заиграет. Еще вернее — если и заиграет, то на другой позиции.

В качестве центрального полузащитника в тюнинге (или скиллах, если угодно) Романа Зобнина есть важнейший пробел. Его амплуа — т. н. «восьмой номер», или, если моднее — box to box. Не может быть в топ-чемпионате игрока на этой позиции, который не нацелен на ворота. У такого игрока в арсенале обязательно должен быть крепкий удар, не в принципе, а наготове, как складной нож у бандита, или еще какие-то выраженные атакующие качества. У Зобнина этого нет.

Он может быть использован в качестве чисто оборонительного опорного хава? Возможно, но одно из главных его качеств — мобильность. Это лишний скилл для такой позиции.

Рискну сказать, что у Зобнина неправильно определенное амплуа. Все те качества, которыми он наделен, и учет тех качеств, которыми он не обладает — это набор достоинств для очень хорошего крайнего защитника. Выносливость, скорость, его очень трудно обыграть… Зобнин мог бы играть в Англии? Да. Как универсальный краек, способный сыграть по своему флангу и в построении в 4, и в 5 защитников. Мы не знаем, как бы он подавал, но это легко себе представить.

Для игры в центре поля — на топовом уровне, подчеркиваю — в его нынешней роли у Зобнина полностью отсутствует несколько важнейших опций.