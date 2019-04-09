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Уткин: «Зобнин в топ-чемпионат не уедет»

сегодня, 10:46

Известный российский спортивный журналист Василий Уткин считает, что у полузащитника «Спартака» Романа Зобнина отсутствуют некоторые качества, чтобы выйти на топ-уровень.

Мне очень нравится этот игрок, но, поверьте, в топ-чемпионат он не уедет. Вернее, не заиграет. Еще вернее — если и заиграет, то на другой позиции.

В качестве центрального полузащитника в тюнинге (или скиллах, если угодно) Романа Зобнина есть важнейший пробел. Его амплуа — т. н. «восьмой номер», или, если моднее — box to box. Не может быть в топ-чемпионате игрока на этой позиции, который не нацелен на ворота. У такого игрока в арсенале обязательно должен быть крепкий удар, не в принципе, а наготове, как складной нож у бандита, или еще какие-то выраженные атакующие качества. У Зобнина этого нет.

Он может быть использован в качестве чисто оборонительного опорного хава? Возможно, но одно из главных его качеств — мобильность. Это лишний скилл для такой позиции.

Рискну сказать, что у Зобнина неправильно определенное амплуа. Все те качества, которыми он наделен, и учет тех качеств, которыми он не обладает — это набор достоинств для очень хорошего крайнего защитника. Выносливость, скорость, его очень трудно обыграть… Зобнин мог бы играть в Англии? Да. Как универсальный краек, способный сыграть по своему флангу и в построении в 4, и в 5 защитников. Мы не знаем, как бы он подавал, но это легко себе представить.

Для игры в центре поля — на топовом уровне, подчеркиваю — в его нынешней роли у Зобнина полностью отсутствует несколько важнейших опций.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 12:08
Каждый уткин мнит себя Фергюсоном.
Уж коли так глубоко разбирается в амплуа, почему до сих пор не попробовал тренировать, хотя бы команду жиркомбината? )
makkie
makkie
   20 / 948
сегодня в 12:06
Зоба универсал, мотор, машина... но без паса и удара.
Сейчас его Кононов вообще опорником поставил, ну что там Роме делать?
Он дает объем в прессинге, а не в начале атак и позиционной обороне.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   914 / 948
сегодня в 11:49
в фнл разве,что
311
311
   66 / 948
сегодня в 11:27
В Ливерпуль возьмут манекеном!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 948
сегодня в 11:25
ВПОЛНЕ МОЖЕТ И УЕДЕТ В ТОПОВЫЙ САНКТ-ГАЛЛЕН ИЛИ В ЛЕГИЮ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   82 / 948
сегодня в 11:24
После Спартака только забвение.
КЭТиК
КЭТиК
   194 / 948
сегодня в 11:19
В какую-нибудь Уэску вполне возможно.
Igo0rek
Igo0rek
   67 / 948
сегодня в 11:16
Зобнину нужно уезжать. Зачахнет он в РПЛ. Понятно, что не в топ клуб, но в середняке вполне себя может проявить.
Bayern Best
Bayern Best
   126 / 948
сегодня в 11:09
Уткин зол на всех. А как радио спорт закрыли то,вообще обиделся.
Константин Белых
Константин Белых
   241 / 948
сегодня в 10:55
Хорошо излагает собака-"Удар наготове как складной нож у бандита". Учись Гендос как комментировать!
Egorium
Egorium
   75 / 948
сегодня в 10:51
Зобнин это рассказал Уткину, когда тот пытался его гамбургером отравить.
1 команда
1 команда
   49 / 948
сегодня в 10:48
Вася знает ситуацию.
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