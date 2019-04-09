Минспорт Дагестана продолжает искать варианты финансирования для «Анжи»

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов заявил, что власти региона продолжают искать варианты финансирования махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Мы гордимся «Анжи», это бренд нашей республики, благодаря которому знают Дагестан. Но, к сожалению, средств для финансирования клуба нет, особенно в минспорте, где каждая копейка на счету.

В настоящее время мы продолжаем искать варианты финансирования клуба, пытаемся привлечь меценатов, заинтересованных бизнесменов, чтобы помочь клубу.