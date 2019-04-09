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Минспорт Дагестана продолжает искать варианты финансирования для «Анжи»

сегодня, 11:22

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов заявил, что власти региона продолжают искать варианты финансирования махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Мы гордимся «Анжи», это бренд нашей республики, благодаря которому знают Дагестан. Но, к сожалению, средств для финансирования клуба нет, особенно в минспорте, где каждая копейка на счету.

В настоящее время мы продолжаем искать варианты финансирования клуба, пытаемся привлечь меценатов, заинтересованных бизнесменов, чтобы помочь клубу.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
   28 / 948
сегодня в 12:13
Опять из Москвы пришлют средства основным поставщикам голосов на выборах.
КЭТиК
КЭТиК
   194 / 948
сегодня в 12:09
Если министр не может помочь, то уже ничего не поделаешь.
ermak6848
ermak6848 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   135 / 948
сегодня в 11:58
ЗАБЕРИТЕ У БОРЦОВ, ОНИ СЕБЕ ЕЩЁ НАБОРЮТ ! ГЫ-ГЫ
там парни тоже потеют за призы и Кубки, как - то не солидно забирать...
Шуnя771
Шуnя771
   178 / 948
сегодня в 11:56
Как то уже некрасиво получается...
Затянулся вопрос, неужели нельзя решить?
Sysanin101
Sysanin101
   336 / 948
сегодня в 11:30
Не государство должно тратить деньги на футбол, а бизнесмены!
Что в Дагестане нет бизнесменов???
ЕСТЬ, но они большие ЖМОТЫ!
Государство должно помочь в организационном плане, а деньги пусть выделят бизнесмены.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 948
сегодня в 11:29
ЗАБЕРИТЕ У БОРЦОВ, ОНИ СЕБЕ ЕЩЁ НАБОРЮТ !

ГЫ-ГЫ
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