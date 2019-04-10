Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»

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Да здравствует «Спартак»! Антисборная 22-го тура РПЛ Футболисты «Спартака» допустили много ошибок в дерби – и в атаке, и в обороне. С