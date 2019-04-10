Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»

«Валенсия» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В составе оказался и российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии» выглядит так: Нето, Кристиан Риверо, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Диахаби, Хосе Луис Гайя, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес, Ли Канджин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.
Команды рассудит английская бригада во главе с Майклом Оливером.