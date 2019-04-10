ГлавнаяНовости

Фред и МакТоминэй - в старте МЮ на матч с «Барселоной»

сегодня, 20:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч идет

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот, Фред, Погба, МакТоминэй, Рэшфорд, Лукаку.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Коутиньо, Суарес.

В параллельном матче сыграют «Аякс» и «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»
Сегодня, 21:59 Комментарии0
«Аякс» - «Ювентус»: стартовые составы
Сегодня, 21:04 Комментарии12
«Челси» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Славии»
Сегодня, 20:33 Комментарии2
«Ливерпуль» - «Порту»: стартовые составы
Вчера, 21:08 Комментарии7
Марез, Стерлинг и Агуэро - в атаке «Ман Сити» на матч с «Тоттенхэмом»
Вчера, 20:53 Комментарии10
«Ювентус» объявил заявку на матч против «Аякса»
Вчера, 17:17 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил Never Never
   282 / 959
сегодня в 22:03
почему фред все еще не стоит на трансфере хотя бы за минималку,большой вопрос к сульшеру.как этот мусор оказался в мю непонятно
Просто ему надо было в МС переходить, Пеп нашел бы ему применение, под смену Ферны как раз. В МЮ смысл был идти, тем более к Моуриньо, когда там Погба и Матич.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   79 / 959
сегодня в 21:43
Удачи Барселоне!
Байкал-38
Байкал-38
   36 / 959
сегодня в 21:41
Барсе удачи! Сульшер хочет запутать Барсу?
cska plus
cska plus
   5 / 959
сегодня в 21:40
Удачи и победы МЮ!
Never Never
Never Never
сегодня в 21:36
почему фред все еще не стоит на трансфере хотя бы за минималку,большой вопрос к сульшеру.как этот мусор оказался в мю непонятно
Never Never
Never Never
сегодня в 21:34
Мда фред,лендельф и смолинг в основе...100% привезут .Барса должна без проблем раскатывать 0-2
Roman73
Roman73
   210 / 959
сегодня в 21:11
Мак-Томиней ! --одобряю.
Имеет шанс стать вторым Скоулзом.
Фред---Фред не нанёс бы вред.
Фред-- вопрос.
Left Boy
Left Boy
   603 / 959
сегодня в 21:04
п2 изи
Mixacka
Mixacka
   497 / 959
сегодня в 21:01
Защита у МЮ интересная ! Месси наводит мушку )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100