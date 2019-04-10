Фред и МакТоминэй - в старте МЮ на матч с «Барселоной»

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот, Фред, Погба, МакТоминэй, Рэшфорд, Лукаку.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Коутиньо, Суарес.
В параллельном матче сыграют «Аякс» и «Ювентус».
Имеет шанс стать вторым Скоулзом.
Фред---Фред не нанёс бы вред.
Фред-- вопрос.
Имеет шанс стать вторым Скоулзом.
Фред---Фред не нанёс бы вред.
Фред-- вопрос.