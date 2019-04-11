Щесны: «Результат огорчает, но „Ювентус“ показал хорошую игру»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса» (1:1).

Конечно, мы могли бы избежать пропущенного мяча. Нам не хватило концентрации, и они забили прекрасный гол. Результат огорчает, но мы показали хорошую игру: были надёжны в обороне и старались поймать их на контратаках. Теперь мы сыграем в Турине и должны победить.

Вы видели класс «Аякса» и то, как агрессивно они играют, но в поединке с «Атлетико» мы уже доказали, что знаем, как выигрывать в домашних матчах ЛЧ . Самое важное – оставаться сосредоточенным. Играя против такой команды, как «Аякс», нельзя отвлекаться и оставлять свободные пространства, это самая худшая ошибка.

«Аякс» очень отличается от нас. Они играют в более атакующий и агрессивный футбол, но мы посмотрим, что будет в ответной встрече.