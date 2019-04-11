Вальверде: «У Месси довольно серьёзный синяк»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а также рассказал о состоянии форварда своей команды Лионеля Месси. В первом тайме защитник МЮ Крис Смоллинг во время единоборства с Месси рассёк кожу на лице аргентинца.

Месси было немного не по себе после полученного удара. Нужно будет осмотреть его завтра и удостовериться, всё ли в порядке. Он стойко перенёс этот удар, но у него довольно серьёзный синяк.