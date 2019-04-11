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Вальверде: «У Месси довольно серьёзный синяк»

сегодня, 01:41
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а также рассказал о состоянии форварда своей команды Лионеля Месси. В первом тайме защитник МЮ Крис Смоллинг во время единоборства с Месси рассёк кожу на лице аргентинца.

Месси было немного не по себе после полученного удара. Нужно будет осмотреть его завтра и удостовериться, всё ли в порядке. Он стойко перенёс этот удар, но у него довольно серьёзный синяк.

На стадионе с такой атмосферой в матче Лиги чемпионов тяжело обыграть такую команду, как МЮ. Это был непростой матч, временами у нас возникали серьёзные трудности, но именно мы создали самые очевидные моменты.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   85 / 969
сегодня в 02:57
Это спорт и спорт с большой буквы и там всё бывает.
STVA 1
STVA 1
   135 / 969
сегодня в 01:43
Заживет
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