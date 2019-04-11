Сульшер: «Поедем на „Камп Ноу“ с единственной мыслью - забить»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Начали матч нервно, неаккуратно работали с мячом, не могли подобраться к сопернику. На мой взгляд, после пропущенного гола заиграли хорошо, отдельные футболисты прекрасно выступили.

Временами чувствовали себя настоящим «Манчестер Юнайтед». Болельщики нас поддерживали, мы начали играть широко, использовали диагонали. Но иногда реализуешь свои моменты, а иногда нет.

Когда играешь против «Барселоны», нужно уметь играть без мяча. Борьба за него также утомляет. Подправим некоторые детали и поедем на «Камп Ноу» с единственной мыслью - забить.