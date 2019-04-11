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Сульшер: «Поедем на „Камп Ноу“ с единственной мыслью - забить»

сегодня, 00:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Начали матч нервно, неаккуратно работали с мячом, не могли подобраться к сопернику. На мой взгляд, после пропущенного гола заиграли хорошо, отдельные футболисты прекрасно выступили.

Временами чувствовали себя настоящим «Манчестер Юнайтед». Болельщики нас поддерживали, мы начали играть широко, использовали диагонали. Но иногда реализуешь свои моменты, а иногда нет.

Когда играешь против «Барселоны», нужно уметь играть без мяча. Борьба за него также утомляет. Подправим некоторые детали и поедем на «Камп Ноу» с единственной мыслью - забить.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   75 / 966
сегодня в 01:21
0 ударов в створ-0!Дома....о чём речь?Или дичайший фарт с ПСЖ даёт основания полагать что снаряд опять попадёт в ту же воронку?)
Ямайский Болт
Ямайский Болт
сегодня в 01:15
Надеюсь красивый футбол победит, за Барсу!
la_masia
la_masia
   68 / 966
сегодня в 01:13
Ощущение такое, что некоторые игроки МЮ, на пару с Месси забили и на этот матч)
Brigar
Brigar
   99 / 966
сегодня в 01:13
Попытаться можно, конечно.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   41 / 966
сегодня в 01:08
Смешно звучит.
kotmyshka
kotmyshka
   186 / 966
сегодня в 00:58
Удачи
mrkdg
mrkdg
   533 / 966
сегодня в 00:55
удачи вам этом.кто бы не прошел дальше из этой пары буду болеть за нее.
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