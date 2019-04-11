Аллегри: «В очередной раз Роналду показал, что находится на ином уровне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).

«Аякс» обладает прекрасными качествами, они держат мяч даже когда нет свободного пространства. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне, хотя и должны были действовать грамотнее, когда выигрывали мяч в полузащите. Гол «Аякса» сразу после перерыва нас несколько шокировал, но в оставшееся время играли уже лучше.

Де Йонг - ключевая фигура для «Аякса». Мы старались его контролировать с помощью Бентанкура, но Френки понял это, передвинулся глубже, игрокам было с ним непросто. Он здорово сыграл.

В очередной раз Роналду показал, что находится на ином уровне, его движение и понимание момента уникальны.