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Аллегри: «В очередной раз Роналду показал, что находится на ином уровне»

сегодня, 00:46
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).

«Аякс» обладает прекрасными качествами, они держат мяч даже когда нет свободного пространства. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне, хотя и должны были действовать грамотнее, когда выигрывали мяч в полузащите. Гол «Аякса» сразу после перерыва нас несколько шокировал, но в оставшееся время играли уже лучше.

Де Йонг - ключевая фигура для «Аякса». Мы старались его контролировать с помощью Бентанкура, но Френки понял это, передвинулся глубже, игрокам было с ним непросто. Он здорово сыграл.

В очередной раз Роналду показал, что находится на ином уровне, его движение и понимание момента уникальны.

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Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Wolf77785
   5 / 966
сегодня в 01:24
Расскажи это Чупо-Мотингу😂😂😂😂
Антиспамм
Антиспамм
   147 / 966
сегодня в 01:14
Есть такое.
Wolf77785
Wolf77785 ответил juvenale
   229 / 966
сегодня в 01:00
а ты добеги куда надо и забей ,эксперт
а зачем мне бежать? чтобы тебе доказать что-то?) вечно надо писать бред, давайте врачам тоже говорить, а вы чего за бесплатно по часу ездите
la_masia
la_masia
   68 / 966
сегодня в 00:57
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил juvenale
       85 / 966
    сегодня в 00:49
    а ты добеги куда надо и забей ,эксперт
    Он и матч не видел), так бы знал, что эту этаку сам Роналду и начал)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       85 / 966
    сегодня в 00:49
    Сейчас месе74ры набегут. А ведь гномик увяз в газонной траве. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Wolf77785
       43 / 966
    сегодня в 00:48
    причем тут он? ему сделали идеальную передачу, даже бы бревно попало
    а ты добеги куда надо и забей ,эксперт
    Wolf77785
    Wolf77785
       229 / 966
    сегодня в 00:47
    причем тут он? ему сделали идеальную передачу, даже бы бревно попало
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