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Тен Хаг: «„Аякс“ доминировал большую часть матча»

сегодня, 01:11
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1).

Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат.

В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с «Реалом». Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить.

«Ювентус» умеет очень быстро убегать в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на «Ювентус» и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   484 / 966
сегодня в 01:23
Аякс заслужил победу
Балтийский
Балтийский
   168 / 966
сегодня в 01:12
Отыгрались, похоже.
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