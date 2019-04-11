Тен Хаг: «„Аякс“ доминировал большую часть матча»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1).

Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат.

В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с «Реалом». Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить.

«Ювентус» умеет очень быстро убегать в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на «Ювентус» и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало.