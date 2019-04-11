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Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

сегодня, 00:58
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

19-летний защитник «Аякса» Матийс де Лигт, ставший самым молодым капитаном в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов, подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:1).

Мы доказали, что являемся командой с потенциалом. У нас всё в порядке. У «Ювентуса» было несколько шансов, но не сказать, что по-настоящему опасные. Мы перемещали мяч и ждали, пока появится открытая зона. 

Роналду - это хищник в штрафной площади, мы снова это увидели. Он терпеливо ждет, пока откроется пространство и вбегает между двумя игроками.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   111 / 963
сегодня в 07:56
Что есть то,есть.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   369 / 963
сегодня в 02:25
Это правда
mangoх12
mangoх12
   10 / 963
сегодня в 02:21
Дельфин
95-shishani-95
95-shishani-95
   126 / 963
сегодня в 01:31
Ваш потенциал пропадет в следующем сезоне, когда вы глупо продадите своих лучших игроков!!!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   659 / 963
сегодня в 01:27
Ты же его ждал, получи роспишись...
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