Врач сборной России: «Дзагоев ездит на плановые осмотры в Германию»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет восстанавливаться после травмы около шести месяцев.

Дзагоев перенес операцию в Германии. По словам хирурга и врачей команды, все прошло в штатном режиме. Сейчас он проходит реабилитацию в расположении клуба, ездит на плановые осмотры в Германию.