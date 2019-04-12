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Врач сборной России: «Дзагоев ездит на плановые осмотры в Германию»

сегодня, 00:16

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет восстанавливаться после травмы около шести месяцев.

Дзагоев перенес операцию в Германии. По словам хирурга и врачей команды, все прошло в штатном режиме. Сейчас он проходит реабилитацию в расположении клуба, ездит на плановые осмотры в Германию.

Насколько я понимаю, речь идет о стандартном сроке реабилитации — 5,5-7 месяцев. Сборная, естественно, мониторит ситуацию: мы на связи с одним из врачей ЦСКА и с самим Аланом.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   49 / 980
сегодня в 00:19
Неужели он еще в сборной будет играть?
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 980
сегодня в 00:19
Здоровья ,Алану,может еще споет про сбг
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