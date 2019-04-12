Врач сборной России: «Дзагоев ездит на плановые осмотры в Германию»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет восстанавливаться после травмы около шести месяцев.
Дзагоев перенес операцию в Германии. По словам хирурга и врачей команды, все прошло в штатном режиме. Сейчас он проходит реабилитацию в расположении клуба, ездит на плановые осмотры в Германию.
Насколько я понимаю, речь идет о стандартном сроке реабилитации — 5,5-7 месяцев. Сборная, естественно, мониторит ситуацию: мы на связи с одним из врачей ЦСКА и с самим Аланом.