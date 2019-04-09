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Селихов пропустит две-три недели

сегодня, 09:06

Стали известны примерные сроки восстановления голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Футболист получил травму руки в матче 22 тура РПЛ против ЦСКА. Сообщается, что сегодня вратаря прооперируют, а на восстановление понадобится две-три недели. 

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 950
сегодня в 10:33
Всем травмированным футболистам клубов России-скорейшего выздоровления.
cska plus
cska plus
   7 / 950
сегодня в 10:32
Сами своего вывели из строя, здоровья Александру!
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 950
сегодня в 10:31
Здоровья
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   323 / 950
сегодня в 10:30
не подумал бы никогда, на здоровья пупсику) и побольше 7рочек)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   131 / 950
сегодня в 10:23
Лечись Саша. Что бы это были последние серьезные травмы в твоей спортивной карьере.
armeec_♞
armeec_♞
   313 / 950
сегодня в 10:18
Зачетно и по делу высказался дедушка Рейнгольд об игре данного вратаря)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   23 / 950
сегодня в 10:17
Сломал мизинец в дерби, скорейшего выздоровления Александру!.
Прохорович
Прохорович
сегодня в 10:14
Саша невезучий на травмы в Спартаке.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 950
сегодня в 10:11
ВРАТАРИШКА !

ГЫ-ГЫ
OLESOCC
OLESOCC
   548 / 950
сегодня в 10:00
Вратарь без рук, как без рук!.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 950
сегодня в 09:56
Саша,здоровья,вот уж к тому меньше всех вопросов по весне.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   99 / 950
сегодня в 09:48
Давненько спартаку с центра поля банку не клали, пора Максименко ставить. Ну или штанголиза, в свои ворота тоже давненько закидушек не было.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   28 / 950
сегодня в 09:47
Здоровья Селихову, но карьеру в свином клубе загубил напрочь.
dinoel
dinoel
   723 / 950
сегодня в 09:44
Жалко. Похоже, это конец Селихова, как вратаря Спартака. При условии, что Максименко заиграет.
Желаю ему упорства
Шуnя771
Шуnя771
   190 / 950
сегодня в 09:27
Здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 950
сегодня в 09:17
Шансы народных падают...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   203 / 950
сегодня в 09:14
здоровья
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