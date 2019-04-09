Селихов пропустит две-три недели

Стали известны примерные сроки восстановления голкипера «Спартака» Александра Селихова.
Футболист получил травму руки в матче 22 тура РПЛ против ЦСКА. Сообщается, что сегодня вратаря прооперируют, а на восстановление понадобится две-три недели.
Стали известны примерные сроки восстановления голкипера «Спартака» Александра Селихова.
Футболист получил травму руки в матче 22 тура РПЛ против ЦСКА. Сообщается, что сегодня вратаря прооперируют, а на восстановление понадобится две-три недели.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Желаю ему упорства
Желаю ему упорства