«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре недели

сегодня, 17:26

«Спартак» рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии воскресного матча РПЛ против «Ростова».

Голкипер Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с ЦСКА , сегодня был успешно прооперирован. На то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам, вратарю понадобится четыре недели - больше, чем ожидалось изначально.

В общей группе с ограничениями работал защитник Илья Кутепов. С первой командой также занимались голкиперы Артем Поплевченков и Владислав Терёшкин.