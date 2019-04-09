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«Спартак» сообщил, что Селихов пропустит четыре недели

сегодня, 17:26

«Спартак» рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии воскресного матча РПЛ против «Ростова».

Голкипер Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с ЦСКА, сегодня был успешно прооперирован. На то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам, вратарю понадобится четыре недели - больше, чем ожидалось изначально.

В общей группе с ограничениями работал защитник Илья Кутепов. С первой командой также занимались голкиперы Артем Поплевченков и Владислав Терёшкин.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил spartach n1
   3 / 952
сегодня в 18:25
Вот где действительно стыдно !
знаешь, что было дальше?))
parallels
parallels ответил spartach n1
   3 / 952
сегодня в 18:24
Вот где действительно стыдно !
может быть, об этом?)
parallels
parallels ответил spartach n1
   3 / 952
сегодня в 18:23
Вот где действительно стыдно !
не совсем понял, о чём вы, товарищ!
ДАША Д
ДАША Д
   176 / 952
сегодня в 18:22
Салихов стал травмоопасен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 952
сегодня в 18:22
Здоровья игроку!
parallels
parallels ответил spartach n1
   3 / 952
сегодня в 18:21
Вот где действительно стыдно !
не расслышал, за что тебе там стыдно?
parallels
parallels ответил spartach n1
   3 / 952
сегодня в 18:20
Вот где действительно стыдно !
а? что?
makkie
makkie ответил spartach n1
   24 / 952
сегодня в 18:18
Вот где действительно стыдно !
Молловщина какая-то, фу! :)
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП
сегодня в 18:10
Об башку Жиго сломал.
ermak6848
ermak6848
   139 / 952
сегодня в 17:59
Поправляйся Александр!!!
spartach n1
spartach n1 ответил parallels
   7 / 952
сегодня в 17:57
Вот где действительно стыдно !

Литейный 4
Литейный 4
   1 / 952
сегодня в 17:50
За 4 недели у Спартака будут перемены. Но он успеет восстановится к переходным матчам в ФНЛ.
berda2003
berda2003
   529 / 952
сегодня в 17:44
торопиться ему не стоит - сидеть ему на лавке ещё долго, поражение от ЦСКА быстро не простят...
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 952
сегодня в 17:41
    Юрниекс
    Юрниекс
       127 / 952
    сегодня в 17:41
    Давайте Реброва,хрюндели. Штанги стоят нецелованные...ржавеют..
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       78 / 952
    сегодня в 17:35
    Это Глушак вломил ему в раздевалке!
    makkie
    makkie
       24 / 952
    сегодня в 17:33
    Перелом пальца, да еще и вратарю - конечно долго лечится.
    Здоровья Селихову!
    Шанс для Максименко, но объективно он очень сырой.
    oncha
    oncha
       68 / 952
    сегодня в 17:32
    Селихов всю карьеру в спартаке испоганил.
    parallels
    parallels ответил Alladins
       3 / 952
    сегодня в 17:30
    У свиней есть другие бездарные вратари.
    Alladins
    Alladins
       42 / 952
    сегодня в 17:28
    У свиней есть другие бездарные вратари.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 952
    сегодня в 17:28
    прямо невезуха нам в этом сезоне,да и в том
    Sully
    Sully
       205 / 952
    сегодня в 17:27
    пока Селихов вернется спартак уже расформируют...
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