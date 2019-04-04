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Фернандо вернулся в общую группу «Спартака»

сегодня, 17:50

Полузащитник «Спартака» Фернандо сегодня вернулся в общую группу команды. «Красно-белые» собрались в Тарасовке для подготовки к матчу с ЦСКА.

Бразилец пока работает с ограничениями, но уже вскоре они должны быть сняты. Напомним, футболист страдал от воспаления сухожилия и не выходил на поле с декабря прошлого года.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   833 / 904
сегодня в 18:46
Фернандо скорее всего не сыграет против ЦСКА. Если ещё не сняты ограничения
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 18:42
очень стыдно за спартак)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Egorium
   1 / 904
сегодня в 18:27
Может вполне хватить, чтобы изящно нырнуть в штрафную.
Это да. Он с негром блондином с отличием окончили школу нырков Самедова. Гыгыгы
Egorium
Egorium ответил Литейный 4
   160 / 904
сегодня в 18:26
Престарелого толстопопика негра хватит на 10 минут походить по полю. Гыгыгы
Может вполне хватить, чтобы изящно нырнуть в штрафную.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 18:25
Престарелого толстопопика негра хватит на 10 минут походить по полю. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   9 / 904
сегодня в 18:15
С конями вряд ли сыграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 904
сегодня в 17:57
не пугайте пони раньше времени)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 17:56
Что то не сраслось с ПСЖ.....))
makkie
makkie
   12 / 904
сегодня в 17:52
Шикарно, ждем в строю!

Пора уже составить конкуренцию Джикии в части исполнения стандартов.
Фернандо умеет и любит забивать со штрафных.
В предыдущем дерби на загляденье исполнил!
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