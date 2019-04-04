Фернандо вернулся в общую группу «Спартака»

сегодня, 17:50

Полузащитник «Спартака» Фернандо сегодня вернулся в общую группу команды. «Красно-белые» собрались в Тарасовке для подготовки к матчу с ЦСКА .

Бразилец пока работает с ограничениями, но уже вскоре они должны быть сняты. Напомним, футболист страдал от воспаления сухожилия и не выходил на поле с декабря прошлого года.