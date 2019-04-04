Фернандо вернулся в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фернандо сегодня вернулся в общую группу команды. «Красно-белые» собрались в Тарасовке для подготовки к матчу с ЦСКА.
Бразилец пока работает с ограничениями, но уже вскоре они должны быть сняты. Напомним, футболист страдал от воспаления сухожилия и не выходил на поле с декабря прошлого года.
Пора уже составить конкуренцию Джикии в части исполнения стандартов.
Фернандо умеет и любит забивать со штрафных.
В предыдущем дерби на загляденье исполнил!
Пора уже составить конкуренцию Джикии в части исполнения стандартов.
Фернандо умеет и любит забивать со штрафных.
В предыдущем дерби на загляденье исполнил!