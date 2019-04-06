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Селихов сломал мизинец

сегодня, 23:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что у футболиста диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти. Голкипер был заменен на 68-й минуте поединка. Вместо него на поле вышел Александр Максименко.

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Все комментарии
makkie
makkie
   11 / 970
сегодня в 23:33
Здоровья Саше!
Что-то много ошибаться стал в последнее время - привозит на ровном месте.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:30
Семьлихову здоровья!

Сегодня в дерби накосячил!
Nafnafik
Nafnafik
   88 / 970
сегодня в 23:26
Здоровья Селихову, сломал карьеру в спартаке.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 23:25
Селихову здоровья но он дырка.
beefs
beefs
   94 / 970
сегодня в 23:24
А кто же теперь будет защищать ворота???
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 23:16
Очень надеюсь, что не 21-й палец сломал, звезда вратарской мясной школы.
P.S. у мясных уже ничего своего нет, скоро в Зенит превратится от халявных бабок, нет своих воспитанников, нет.
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