Селихов сломал мизинец

сегодня, 23:12

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА .

Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что у футболиста диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти. Голкипер был заменен на 68-й минуте поединка. Вместо него на поле вышел Александр Максименко.