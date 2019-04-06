Селихов сломал мизинец

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что у футболиста диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти. Голкипер был заменен на 68-й минуте поединка. Вместо него на поле вышел Александр Максименко.
Что-то много ошибаться стал в последнее время - привозит на ровном месте.
Что-то много ошибаться стал в последнее время - привозит на ровном месте.
Сегодня в дерби накосячил!
Сегодня в дерби накосячил!
P.S. у мясных уже ничего своего нет, скоро в Зенит превратится от халявных бабок, нет своих воспитанников, нет.
P.S. у мясных уже ничего своего нет, скоро в Зенит превратится от халявных бабок, нет своих воспитанников, нет.