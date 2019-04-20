«Арсенал» увозит три очка из Уфы

«Арсенал» переиграл «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ.
После этого матча «Арсенал» занимает 7-е место в таблице (35 очков), а «Уфа» - 14-е (21 очко).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Арсенал» - 1:2 (1:2)
Голы: Слай 38 - Бакаев 3, Горбатенко 24
«Уфа»: Беленов, Аликин (Вомбергар 75), Никитин, Неделчару, Живоглядов, Безденежных (Кротов 85), Пауревич, Ванек (Алиев 65), Йокич, Сысуев, Слай
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Берхамов (Ткачев 86), Костадинов, Бакаев (Кангва 90+2), Джорджевич, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Йокич 7, Пауревич 26, Григалава 47, Неделчару 63, Берхамов 70, Сысуев 83
Судья: Москалев Владимир.
В другом матче тура «Ахмат» обыграл «Анжи».
Конец сезона , все упираются !!!
Конец сезона , все упираются !!!
Арсенал с победой!!!
Арсенал с победой!!!
Арсенал с победой!
Могли ещё в начале всё решить, если бы не Беленов
Арсенал с победой!
Могли ещё в начале всё решить, если бы не Беленов
Тулу с победой.
Вадику не ослаблять хватку.
Тулу с победой.
Вадику не ослаблять хватку.