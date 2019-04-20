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«Арсенал» увозит три очка из Уфы

20 апреля 2019, 13:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» переиграл «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ.

После этого матча «Арсенал» занимает 7-е место в таблице (35 очков), а «Уфа» - 14-е (21 очко).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Арсенал» - 1:2 (1:2)
Голы: Слай 38 - Бакаев 3, Горбатенко 24

«Уфа»: Беленов, Аликин (Вомбергар 75), Никитин, Неделчару, Живоглядов, Безденежных (Кротов 85), Пауревич, Ванек (Алиев 65), Йокич, Сысуев, Слай
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Берхамов (Ткачев 86), Костадинов, Бакаев (Кангва 90+2), Джорджевич, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Йокич 7, Пауревич 26, Григалава 47, Неделчару 63, Берхамов 70, Сысуев 83

Судья: Москалев Владимир.

В другом матче тура «Ахмат» обыграл «Анжи»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   10 / 959
20 апреля в 15:38
Несколько моментов, которые бросились в глаза. Беленов уже далеко не то, что был когда то. Видно , что его обида точит из-за невызовов в сб. России. Играет очень неровно, даже в течении одного матча. Видно поезд его ушел. Подрастает молодежь Сафонов, Коновалов, Нестеренко. Далее. Черевченко был супернадежным игроком, теперь такой же уверенный в себе тренер. Совершенно очевидно, что это ближайшая смена Семину. Арсенал по игре смотрелся хорошо и выиграл заслуженно. А УФА вряд ли избежит стыков, а там все возможно. Вспоминаю как Оренбург влетел Хабаровску.
Команды подравнялись. Каждый может выиграть у любого. Вон Оренбург парочку Ростову уже положил.
Конец сезона , все упираются !!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 15:30
С помощью москалёва.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
20 апреля в 15:18
С победой туляков.
violent
violent
   743 / 959
20 апреля в 15:09
новый тренер не помог
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   65 / 959
20 апреля в 15:04
Веселенькая игра получилась. Уфе надо над реализацией работать . Арсенал с победой!!!
Несколько моментов, которые бросились в глаза. Беленов уже далеко не то, что был когда то. Видно , что его обида точит из-за невызовов в сб. России. Играет очень неровно, даже в течении одного матча. Видно поезд его ушел. Подрастает молодежь Сафонов, Коновалов, Нестеренко. Далее. Черевченко был супернадежным игроком, теперь такой же уверенный в себе тренер. Совершенно очевидно, что это ближайшая смена Семину. Арсенал по игре смотрелся хорошо и выиграл заслуженно. А УФА вряд ли избежит стыков, а там все возможно. Вспоминаю как Оренбург влетел Хабаровску.
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 14:56
Уфа совсем упала в глазах любителей, ей место в ФНЛ...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 14:29
Веселенькая игра получилась. Уфе надо над реализацией работать .
Арсенал с победой!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 14:17
Арсенал с победой! Народные в тонусе будут, т.е. с трясущимися коленками ;)
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 14:10
Как там судил спартач? Гыгыгы
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
20 апреля в 14:09
Евссееву пора на рыбалку к Романцеву.
Питермен
Питермен
   21 / 959
20 апреля в 14:08
Очень жаль, а так там судья Москалев, тогда ясно, почему филиал победил
Mangur
Mangur
   728 / 959
20 апреля в 14:07
Результат довольно неожиданный.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
20 апреля в 14:01
Арсенал с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   14 / 959
20 апреля в 13:55
всего в 1 очке от хряков. правда, тем с енисеем судья обеспечит - но тем не менее, у ростова и арсенала реальные шансы попасть в ле, и тем самым опозорить хряков, которые туда не пролезут)
Не опозорить, а спасти от позора)) От каких-нибудь 0-8 или 0-20 в группе) Так что это миссия по спасению хрюшек, но вряд ли они ее выполнят, у крючкохвостых свои засланные казачки и Лампочкины наготове))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
20 апреля в 13:53
Красавцы. Могли бы вскоре подвинуть хрюшатник, но Аленичев сдаст игру, хотя ему и сдавать не надо, бесполезный спартаковский физрук.
Serg3.12
Serg3.12
   26 / 959
20 апреля в 13:46
Кто раньше встает, тому... 3 очка достаются)
Арсенал с победой!
Могли ещё в начале всё решить, если бы не Беленов
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
20 апреля в 13:40
Всё по делу.
Тулу с победой.
Вадику не ослаблять хватку.
спартак 1987
спартак 1987
   245 / 959
20 апреля в 13:38
молодцы оружейники, Башкир в пердив, хватит автобусов и без них в рпл
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
20 апреля в 13:34
С победой Арсенал😎😎😎 Может, ещё с одноклубниками из Лондона сыграете
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
20 апреля в 13:33
Арсенал с победой, борьба за ЛЕ обостряется, двигайте хряков оттуда
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
20 апреля в 13:32
Арсенал жжёт...Вот если бы Спартак забрал физрука Кононова перед начало сезона то точно канониры были бы в топ-5 российского чемпа...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
20 апреля в 13:30
Хочет как Уфа в Европе поиграть
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
20 апреля в 13:28
С победой Арсенал , молодцы .
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 13:27
всего в 1 очке от хряков. правда, тем с енисеем судья обеспечит - но тем не менее, у ростова и арсенала реальные шансы попасть в ле, и тем самым опозорить хряков, которые туда не пролезут)
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
20 апреля в 13:26
С победой Тулу!
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