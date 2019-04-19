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«Ахмат» одержал победу над «Анжи» 

19 апреля 2019, 21:22
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Ахмат» (33 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице, «Анжи» (19 очков) - предпоследний.

Каспийск, стадион Анжи-Арена

«Анжи» - «Ахмат» 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84

Судья: Мешков Виталий.

Напомним, что в прошлом туре «Анжи» крупно уступил «Зениту».

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
20 апреля в 12:28
Если появятся деньги,то у Анжи есть шансик остаться даже с 15 места.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
20 апреля в 08:20
Желаю Анжи со следующего тура открыть победную серию!!
shlomo
shlomo
   128 / 959
20 апреля в 08:12
Похоже для Рашида это оптимальный клуб....ситуевину выправил....
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
20 апреля в 07:42
Ахмат с победой!
НОЖ
НОЖ
20 апреля в 07:25
Кадиев спец по уничтожению команд.Динамо,теперь Анжи!
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
20 апреля в 06:11
Анжи просто по человечески жаль, и беда в том что мы теряем клубы один за другим начиная с торпедо....а ещё о какой то развитии футбола говорим в стране
Кошк 47
Кошк 47
   807 / 959
20 апреля в 06:09
Ахмат сила!
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 05:23
С победой Ахмат.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   500 / 959
20 апреля в 04:50
Анжи в пердив .Это плохо.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   260 / 959
20 апреля в 04:25
С победой!!!
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 959
20 апреля в 01:43
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    20 апреля в 01:33
    Анжи перестал сопротивляться и смирился с вылетом в пердив...
    kotmyshka
    kotmyshka
       124 / 959
    20 апреля в 01:10
    похоже, прощай, Анжи...
    Штиль
    Штиль
       192 / 959
    20 апреля в 00:57
    Надоели эти кавказские договорняки! Надеюсь что в следующем сезоне их быть не сможет.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 959
    20 апреля в 00:05
    Пусть следующим за анжи будет спартак! Им давно пора играть в ФНЛ.
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо ответил Мароканский передвижной дельфинарий
       855 / 959
    19 апреля в 23:38
    Какая ты смешная
    drug01
    drug01
       117 / 959
    19 апреля в 23:27
    С победой!!
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик ответил Sully
       236 / 959
    19 апреля в 23:24
    мда походу Анжи оформил путевку в пердив, ну что в 2020 году следом за Анжи пробьет пердив и спартак
    так и будет брат!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    19 апреля в 23:11
    Поздравляю Ахмат с победой
    ermak6848
    ermak6848
       182 / 959
    19 апреля в 23:09
    у фк Анжи призрачное существование...
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    19 апреля в 23:08
      сканер
      сканер
         233 / 959
      19 апреля в 23:00
      Если Понсе не попадает с 2х метров,то о каком стиле можно говорить!Я видел ролик их подготовки к игре с Ахматом-прогулка по полю и всё!Отсюда и физика нулевая.Тренер абсолютно во время игры не руководит командой,нет понятия о прессинге,паса в одно касание вперёд(только назад).Разве это тренер?Два идиота(Кадиев и Адиев)-главные недоброжелатели Анжи!Вот почему ушёл Евсеев и др.специалисты.Оборонительный футбол очень самоотверженная штука!Ну возьми хоть методичку прочти(Адиев),просто статист на обочине!
      Питерский Пивасик
      Питерский Пивасик
         236 / 959
      19 апреля в 22:52
      ahmat sila!
      Sully
      Sully
      19 апреля в 22:35
      мда походу Анжи оформил путевку в пердив, ну что в 2020 году следом за Анжи пробьет пердив и спартак
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий
         98 / 959
      19 апреля в 22:17
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил Сергей Саныч
           10 / 959
        19 апреля в 22:15
        По игре думалось,что ничейка выйдет. Может Иванов чего не так понял? Терек с победой. Анжи в след.туре порвут коней.
        Вы сами то в Енисее не потоните!!!
        Алень вам спасательный круг не выкинет.
        Маgоmеd Аydаmirоv
        Маgоmеd Аydаmirоv
           528 / 959
        19 апреля в 22:05
        Кавказская дербия завершилась победой грозненцев на классе... Бравооо 👍 а Анжи удачи следующих играх))..
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч ответил EvgenyS
           24 / 959
        19 апреля в 22:05
        Рватели из Спартака смешны.
        Джексон,не бередите душу.
        Aman-Visar Azadi-Masyr
        Aman-Visar Azadi-Masyr
           605 / 959
        19 апреля в 22:03
        Добрый вечер нам и нашим Родным. С победой Братья вам. А нам удачи только. Пока во главе уголовник кадиев не видат побед Анжи мучает всех болельщиков (( кадиев не знает голы забивает нападающие а в Анжи их нет уже 3 но года !!!
        EvgenyS
        EvgenyS ответил Сергей Саныч
        19 апреля в 21:59
        По игре думалось,что ничейка выйдет. Может Иванов чего не так понял? Терек с победой. Анжи в след.туре порвут коней.
        Рватели из Спартака смешны.
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