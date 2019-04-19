«Ахмат» одержал победу над «Анжи» 

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России.
«Ахмат» (33 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице, «Анжи» (19 очков) - предпоследний.
Каспийск, стадион Анжи-Арена
«Анжи» - «Ахмат» 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77
«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
Судья: Мешков Виталий.
Напомним, что в прошлом туре «Анжи» крупно уступил «Зениту».
Алень вам спасательный круг не выкинет.
Алень вам спасательный круг не выкинет.