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«Арсенал» показал фото раздевалки после победы над «Уфой»

20 апреля 2019, 14:46
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Пресс-служба «Арсенала» показала фотографию команды с раздевалки после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   616 / 959
20 апреля в 16:45
Хорошая Команда, которая не перестаёт удивлять как игрой,так и умением находить под себя Тренера! С победой,земляки!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   236 / 959
20 апреля в 15:51
Уфа без Семака слабая!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
20 апреля в 15:03
Поздравляю Арсенал с победой
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 14:55
Убрать за собой хоть ума хватит?
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