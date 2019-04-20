«Арсенал» показал фото раздевалки после победы над «Уфой»

Пресс-служба «Арсенала» показала фотографию команды с раздевалки после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РПЛ.
😍Соскучились? Раздевалка победителей 🔝 #УфаАрсенал #АрсеналТула #Арсенал #тула #футбол #РПЛ #победа #ВместеКНовымПобедам pic.twitter.com/f3wrDJRl5E
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 20 апреля 2019 г.
😍Соскучились? Раздевалка победителей 🔝 #УфаАрсенал #АрсеналТула #Арсенал #тула #футбол #РПЛ #победа #ВместеКНовымПобедам pic.twitter.com/f3wrDJRl5E
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