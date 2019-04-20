Семак: «Создали огромное количество моментов и победили заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром».

Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Складывался он непросто. Здорово начали и, наверное, могли решить исход в самом начале. К сожалению, пропустили. Сначала после рикошета, а потом после сумасшедшего удара издали. Тем не менее играли до финального свистка и заслуженно победили. Создали огромное количество моментов, но игра сложилась очень тяжело.