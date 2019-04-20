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Семак: «Создали огромное количество моментов и победили заслуженно»

20 апреля 2019, 23:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром».

Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Складывался он непросто. Здорово начали и, наверное, могли решить исход в самом начале. К сожалению, пропустили. Сначала после рикошета, а потом после сумасшедшего удара издали. Тем не менее играли до финального свистка и заслуженно победили. Создали огромное количество моментов, но игра сложилась очень тяжело.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   660 / 959
21 апреля в 06:53
Семак, ты не тренер.
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
21 апреля в 01:52
А Вы посмотрите видео повтор! Как Перейра въехал шипами Оздоеву! И почему его не удалили? Вы нам поведайте! И кто там после такого удара валялся! А за одно подсчитайте сколько по времени! Болтать не мешки ворочать!
Groove000
Groove000 ответил n272nm
   302 / 959
21 апреля в 00:47
Автора второго гола Краснодара должны были удалить прямой КК, за 15 минут до того, как он забил. Твою команду разорвали на клочки и ваше счастье, что вам отгрузили всего 3 мяча. "Тут играют в футбол" - фигово вы играете в футбол. Именно поэтому и проиграли. Повторю, вам очень сильно повезло в этом матче, и счет 3-2 не отражает происходившего на поле.
Дзюба, Азмун, Ракицкий - тоже почему-то без КК остались. Так спорили с арбитром долго, что он аж забыл им их показать)
n272nm
n272nm ответил Groove000
   147 / 959
21 апреля в 00:44
Кому ты лечишь, Семак? Я был на матче.10 минут, 10, КАРЛ, валялся бомж, изображая адские муки: лежал, потом поднялся, потом опять завалился, затем когда подъехала скорая помощь и принесли насилки, он вдруг опять поднялся и заиграл, как ни в чем не бывало. Вы если добиваетесь чемпионства валянием на газоне, не приезжайте в Краснодар. Тут играют в футбол. Валяйтесь и кривляйтесь на своем 81овском
Автора второго гола Краснодара должны были удалить прямой КК, за 15 минут до того, как он забил. Твою команду разорвали на клочки и ваше счастье, что вам отгрузили всего 3 мяча. "Тут играют в футбол" - фигово вы играете в футбол. Именно поэтому и проиграли. Повторю, вам очень сильно повезло в этом матче, и счет 3-2 не отражает происходившего на поле.
Палыч82
Палыч82 ответил dargo
   791 / 959
21 апреля в 00:33
сегодня у сына день рождения, после игры он позвонил мне и сказал, что это победа была лучшим подарком для него, спасибо вам Сергей Богданович, это победа заткнет рты всем недоброжелателям нашей команды, вы все просто супер!!!!
Радость обычного человека: "Ура, я счастлив! Всем добра!"
Радость типичного петербуржца: "Ура, я счастлив! С..сите и завидуйте!"
На правах шутки,)
А так с победой и хорошо отпраздновать неизбежное чемпионство,)
Groove000
Groove000
   302 / 959
21 апреля в 00:32
Кому ты лечишь, Семак? Я был на матче.10 минут, 10, КАРЛ, валялся бомж, изображая адские муки: лежал, потом поднялся, потом опять завалился, затем когда подъехала скорая помощь и принесли насилки, он вдруг опять поднялся и заиграл, как ни в чем не бывало. Вы если добиваетесь чемпионства валянием на газоне, не приезжайте в Краснодар. Тут играют в футбол. Валяйтесь и кривляйтесь на своем 81овском
n272nm
n272nm
   147 / 959
20 апреля в 23:57
Зенит был значительно лучше. К сожалению, нам откровенно не везло, ибо за первые 15 минут, Зенит мог забить раз 5. А сколько моментов было упущено за весь матч, это вообще, уму не постижимо. Игра смотрелась, но вот счет не по игре, это однозначно. Не в обиду Краснодару будет сказано, но Зенит переиграл соперника, без вариантов. Да, надо было забивать и нужно отметить сейвы Сафонова, но по факту, Зениту просто тотально не везло. Хорошо, что справедливость восторжествовала и Зенит. в итоге, победил.
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
20 апреля в 23:48
Поводил бы Зенит побольше таких ярких матчей и имел бы в разы больше поклонников по всей России...
dargo
dargo
   529 / 959
20 апреля в 23:45
сегодня у сына день рождения, после игры он позвонил мне и сказал, что это победа была лучшим подарком для него, спасибо вам Сергей Богданович, это победа заткнет рты всем недоброжелателям нашей команды, вы все просто супер!!!!
ckori
ckori
20 апреля в 23:33
да нет слов!Но 2-2 было бы нормально!
iri13
iri13
   251 / 959
20 апреля в 23:31
Сергей Богданович, спасибо!
Это был футбол.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
20 апреля в 23:25
спасибо за игру, настроил ребят сегодня, молодец Семак, это вам не физрук тарасовский
post-navigator
post-navigator
   284 / 959
20 апреля в 23:24
А по поводу Ари - пожалуй, впервые соглашусь с Павлюком:
"Ари - это г ... о. Так и напишите."
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