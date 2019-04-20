Семак: «Создали огромное количество моментов и победили заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром».
Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Складывался он непросто. Здорово начали и, наверное, могли решить исход в самом начале. К сожалению, пропустили. Сначала после рикошета, а потом после сумасшедшего удара издали. Тем не менее играли до финального свистка и заслуженно победили. Создали огромное количество моментов, но игра сложилась очень тяжело.
Радость типичного петербуржца: "Ура, я счастлив! С..сите и завидуйте!"
На правах шутки,)
А так с победой и хорошо отпраздновать неизбежное чемпионство,)
Радость типичного петербуржца: "Ура, я счастлив! С..сите и завидуйте!"
На правах шутки,)
А так с победой и хорошо отпраздновать неизбежное чемпионство,)
Это был футбол.
Это был футбол.
"Ари - это г ... о. Так и напишите."
"Ари - это г ... о. Так и напишите."