На матче «Краснодар» - «Зенит» болельщики гостей оставили пустыми 700 мест, об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» - «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. «Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако, в итоге занято было около 2000 из них. У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч.