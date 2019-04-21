На матче «Краснодар» - «Зенит» болельщики гостей оставили пустыми 700 мест, об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» - «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. «Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако, в итоге занято было около 2000 из них. У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч.
Напомним, что билеты на матч в Краснодаре были распроданы за несколько дней до игры.
Пустых мест на гостевом секторе практически не было!
Пустых мест на гостевом секторе практически не было!
Ради выезда к быкам
Ради выезда к быкам
https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural
https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural
За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает.
Как говорится почувствуйте разницу.
За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает.
Как говорится почувствуйте разницу.