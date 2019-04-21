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На матче «Краснодар» - «Зенит» болельщики гостей оставили пустыми 700 мест

21 апреля 2019, 11:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

На матче «Краснодар» - «Зенит» болельщики гостей оставили пустыми 700 мест, об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» - «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. «Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако, в итоге занято было около 2000 из них. У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч.

Напомним, что билеты на матч в Краснодаре были распроданы за несколько дней до игры.  

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил PITER_1
   56 / 959
21 апреля в 17:51
вот ведь свиной сайт, хоть не много, но надо Г на вентилятор бросить
Судя по картинке на сайте и по трансляции, твиттер ФК "Краснодар" и вместе с ним тов. Акулич, мягко говоря, свистят...
Пустых мест на гостевом секторе практически не было!
серый1925
серый1925 ответил PITER_1
   296 / 959
21 апреля в 16:33
вот ведь свиной сайт, хоть не много, но надо Г на вентилятор бросить
точно ! и сколько сразу сопливых и слюнявых на это Г слетаются из-за бессильной злобы
RIR68
RIR68 ответил МКС
   113 / 959
21 апреля в 16:01
Питерские свиньи не пожелали покинуть родной хлев Ради выезда к быкам
    Zenit_84
    Zenit_84
       91 / 959
    21 апреля в 15:25
    Жаль
    МКС
    МКС
       162 / 959
    21 апреля в 14:30
      PITER_1
      PITER_1
         223 / 959
      21 апреля в 14:09
      вот ведь свиной сайт, хоть не много, но надо Г на вентилятор бросить
      tolctoy
      tolctoy
         262 / 959
      21 апреля в 14:04
      Да, не любят в питере зенит.И правильно делают.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил cska plus
      21 апреля в 13:45
      Миллер денег пожалел а ещё говорит Зенит браво.
      При чем тут Миллер? мы гоняем на выезда полностью за свой счет..
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил ДАША Д
      21 апреля в 13:44
      Тут следует упрекнуть Зенит и обязать оплатить.
      Ты не поняла, билеты были выкуплены,но по разным причинам 700 болел не смогли попасть на матч..
      Гавроша
      Гавроша ответил LOpp
         30 / 959
      21 апреля в 13:23
      2000 всего зенитовцев. За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает. Как говорится почувствуйте разницу.
      Сказки не рассказывай, у вас даже на открывашку ходит 9333

      https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 959
      21 апреля в 13:11
        cska plus
        cska plus
           20 / 959
        21 апреля в 12:46
        Миллер денег пожалел а ещё говорит Зенит браво.
        Nikola45
        Nikola45 ответил LOpp
           16 / 959
        21 апреля в 12:31
        2000 всего зенитовцев. За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает. Как говорится почувствуйте разницу.
        А на Закрытие Арена ходят около 10т )) Ну не позор ли? ))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил ДАША Д
           19 / 959
        21 апреля в 12:20
        как я понял речь не о деньгах((
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           19 / 959
        21 апреля в 12:19
        печаль
        LOpp
        LOpp ответил Scuderia Ferrari
           23 / 959
        21 апреля в 12:18
        За Партизан в Казань тоже не мало ваших поехало))
        Некит_Зенит
        Некит_Зенит ответил LOpp
           112 / 959
        21 апреля в 12:02
        2000 всего зенитовцев. За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает. Как говорится почувствуйте разницу.
        Приезжают посмотреть позор своей команды.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил LOpp
           6 / 959
        21 апреля в 12:00
        За Црвену Звезду в Краснодар тоже немало ваших приехало :))
        makkie
        makkie
           11 / 959
        21 апреля в 11:59
        Хулиганов и не пустили, наверное)
        ДАША Д
        ДАША Д
           121 / 959
        21 апреля в 11:53
        Тут следует упрекнуть Зенит и обязать оплатить.
        LOpp
        LOpp
           23 / 959
        21 апреля в 11:52
        2000 всего зенитовцев.
        За Спартак в Краснодар обычно 15 000 приезжает.
        Как говорится почувствуйте разницу.
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