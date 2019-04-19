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«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

19 апреля 2019, 19:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона07.05.2019 в 22:00 Не начался

«Ливерпуль» отреагировал на ценовую политику «Барселоны» в Лиге чемпионов. Каталонцы установили стоимость билета в выездные сектора на уровне 119 евро. «Ливерпуль» сделал цену на «Энфилде» для фанатов «Барселоны» аналогичной. При этом красные пообещали своим фанатам, что полученная прибыль пойдет на то, чтобы частично компенсировать им стоимость билетов на выездной матч.

Таким образом, билет на «Камп Ноу» фанатам «Ливерпуля» обойдется в 88 евро.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Барселона» - соперники по 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
21 апреля в 20:07
Барса туда фанатов и не отправит. Отправят только судью. Аха-ха)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Luk Bessson
   622 / 959
20 апреля в 15:38
ля ля тополя) у Барсы стоимость выше, потому что игра лучше и зрелищней, + климат не сопливый)
Барса вообще ни о чём,да и климат в сравнении с Турином вообще полная лажа, не говоря уже о Великом Ювентусе. даже наш бы Торино справилось бы с вашими каталонскими клубами.
Италия и Англия это вип-Элита,а Испания для малоимущих,ох-ха-хо.
Почему то все стремятся если получить не Римское(итальнское гр-во),то хотя бы английское,а испанское это чуть лучше украинского и то не факт.
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 14:39
подлецы
Luk Bessson
Luk Bessson ответил Князь Всея Турина
   737 / 959
20 апреля в 13:52
120 стерлингов для барсуков это не деньги. Они всех игроков покупают около 100 лямов,так что можно для мажорных болел и 1000 установить и оплатить фанам ЛФК перелёт и проживание))))
ля ля тополя) у Барсы стоимость выше, потому что игра лучше и зрелищней, + климат не сопливый)
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил вoлгoдoн
   855 / 959
19 апреля в 23:40
😂😂😂👍
neomessi
neomessi ответил вoлгoдoн
   145 / 959
19 апреля в 21:52
И еще вещдок пропал)))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
19 апреля в 21:00
120 стерлингов для барсуков это не деньги. Они всех игроков покупают около 100 лямов,так что можно для мажорных болел и 1000 установить и оплатить фанам ЛФК перелёт и проживание))))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
19 апреля в 19:59
Выручку следует отправить китайцу паку,как пострадавшему от футбольных репрессий.
dimagas1
dimagas1
   307 / 959
19 апреля в 19:58
Богатейший город Испании,вроде логично)
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