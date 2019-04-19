«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

19 апреля 2019, 19:52

«Ливерпуль» отреагировал на ценовую политику «Барселоны» в Лиге чемпионов. Каталонцы установили стоимость билета в выездные сектора на уровне 119 евро. «Ливерпуль» сделал цену на «Энфилде» для фанатов «Барселоны» аналогичной. При этом красные пообещали своим фанатам, что полученная прибыль пойдет на то, чтобы частично компенсировать им стоимость билетов на выездной матч.

Таким образом, билет на «Камп Ноу» фанатам «Ливерпуля» обойдется в 88 евро.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Барселона» - соперники по 1/2 финала Лиги чемпионов.