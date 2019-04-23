Давид Луис: «Это был антифутбол в исполнении „Бернли“»

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью с «Бернли».
Мы старались изо всех сил победить сегодня, но трудно что-то сделать в матче против команды, которая не стремится играть в футбол. Это был антифутбол в исполнении «Бернли». У них было два момента, они забили два гола и после перестали играть. Очень сложно забить команде, которая только обороняется.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113985/luis-david
Давид Луис хочет забить команде, которая не обороняется)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113985/luis-david
Давид Луис хочет забить команде, которая не обороняется)
Вместо нытья ищите варианты противодействия - отдайте мяч, выманите на себя, если вам нужно свободное пространство впереди. Толку от бестолковых навесов в штрафную, если это не работает? Это как лбом биться об стену - разобьёшь лоб. Кто поумнее, тот ищет другие варианты и уж точно не ноет при этом.
Антифутбол - глупость полная. Есть разные тактические схемы. На каждую оборонительную найдётся своя наступательная. Ну, у тех, кто ищет, конечно.
Вместо нытья ищите варианты противодействия - отдайте мяч, выманите на себя, если вам нужно свободное пространство впереди. Толку от бестолковых навесов в штрафную, если это не работает? Это как лбом биться об стену - разобьёшь лоб. Кто поумнее, тот ищет другие варианты и уж точно не ноет при этом.
Антифутбол - глупость полная. Есть разные тактические схемы. На каждую оборонительную найдётся своя наступательная. Ну, у тех, кто ищет, конечно.