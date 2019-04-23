Давид Луис: «Это был антифутбол в исполнении „Бернли“»

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью с «Бернли».

Мы старались изо всех сил победить сегодня, но трудно что-то сделать в матче против команды, которая не стремится играть в футбол. Это был антифутбол в исполнении «Бернли». У них было два момента, они забили два гола и после перестали играть. Очень сложно забить команде, которая только обороняется.