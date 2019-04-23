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Давид Луис: «Это был антифутбол в исполнении „Бернли“»

23 апреля 2019, 00:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью с «Бернли».

Мы старались изо всех сил победить сегодня, но трудно что-то сделать в матче против команды, которая не стремится играть в футбол. Это был антифутбол в исполнении «Бернли». У них было два момента, они забили два гола и после перестали играть. Очень сложно забить команде, которая только обороняется.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
23 апреля в 08:46
Видимо "кукухой поехал" - если команда забивает два гола топ-клубу, и удерживает ничью - то какие проблемы? Они ожидали от Бернли комбинационного футбола уровня МС? А если они знали что Бернли играет в автобус - так нефиг пропускать два... В обороне у Челси беда не меньше чем в атаке... Чем дальше, тем больше задумываюсь, а стоило ли Челси менять, пусть и спорного, Конте на ЭТО??
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 06:40
В последний приход Жозе вы играли точно в такой футбол
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
23 апреля в 05:33
2 момента 2 гола , это отличная реализация, если бы Челси так реализовывал моменты, Луис бы сейчас не говорил бы об антифутболе. А у Бернли другого выбора нет как так играть, иначе бы давно уже вылетели бы обратно в чемпионшип, а играя так еще на один сезон сохранились в АПЛ.
Zlatan35
Zlatan35
23 апреля в 00:57
Очень сложно забить команде, которая только обороняется.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113985/luis-david
Давид Луис хочет забить команде, которая не обороняется)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
23 апреля в 00:57
Не понимаю подобное нытьё. Если команда не сопоставима с соперником по финансам и качеству игроков, то как ей добиться приемлемого результата, кроме как играть чётко в обороне и ждать шансы в контратаках?
Вместо нытья ищите варианты противодействия - отдайте мяч, выманите на себя, если вам нужно свободное пространство впереди. Толку от бестолковых навесов в штрафную, если это не работает? Это как лбом биться об стену - разобьёшь лоб. Кто поумнее, тот ищет другие варианты и уж точно не ноет при этом.
Антифутбол - глупость полная. Есть разные тактические схемы. На каждую оборонительную найдётся своя наступательная. Ну, у тех, кто ищет, конечно.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
23 апреля в 00:57
Ещё позорнее ,стало после этих слов ,куда катимся?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
23 апреля в 00:47
Молчи, бездарь
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