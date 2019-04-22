Анчелотти: «Во второй половине сезона „Наполи“ потерял мотивацию и дух»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в эфире Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в матче 33-го тура Серии А.

Мы играли очень хорошо в течение часа, поддерживая высокий темп и прессинг, но после гола соперника команда просела физически и психологически.

Нам чего-то не хватает во второй половине сезона. Мы потеряли некоторых футболистов, но в большей степени мы утратили мотивацию и дух.

Сейчас нам только остается сосредоточиться на завоевании второго места и подготовке к следующему сезону. Первая часть кампании была отличной, но я разочарован второй половиной, потому что эта команда может добиться большего.