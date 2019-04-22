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Анчелотти: «Во второй половине сезона „Наполи“ потерял мотивацию и дух»

22 апреля 2019, 22:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в эфире Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в матче 33-го тура Серии А.

Мы играли очень хорошо в течение часа, поддерживая высокий темп и прессинг, но после гола соперника команда просела физически и психологически. 

Нам чего-то не хватает во второй половине сезона. Мы потеряли некоторых футболистов, но в большей степени мы утратили мотивацию и дух.

Сейчас нам только остается сосредоточиться на завоевании второго места и подготовке к следующему сезону. Первая часть кампании была отличной, но я разочарован второй половиной, потому что эта команда может добиться большего.

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SSC1
SSC1
24 апреля в 16:24
Первая часть кампании была отличной, но я разочарован второй половиной, потому что эта команда может добиться большего.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113957/anchelotti-karlo

Да ты уже через туров 5-10 в начале сезона дал понять что не будет борьбы за скудетто, отработанный материал...
Milan199675
Milan199675
23 апреля в 00:04
Как хорошо что Анчелотти не вернулся в Милан.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 23:40
Выдавил из клуба Гамшика, начал сажать на банку Инсинье, загнал команду физически - вот в кратце
перечень достижений Папы Карло в Наполи.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 22:59
и это разве команда?
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