Анчелотти: «Во второй половине сезона „Наполи“ потерял мотивацию и дух»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в эфире Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в матче 33-го тура Серии А.
Мы играли очень хорошо в течение часа, поддерживая высокий темп и прессинг, но после гола соперника команда просела физически и психологически.
Нам чего-то не хватает во второй половине сезона. Мы потеряли некоторых футболистов, но в большей степени мы утратили мотивацию и дух.
Сейчас нам только остается сосредоточиться на завоевании второго места и подготовке к следующему сезону. Первая часть кампании была отличной, но я разочарован второй половиной, потому что эта команда может добиться большего.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113957/anchelotti-karlo
Да ты уже через туров 5-10 в начале сезона дал понять что не будет борьбы за скудетто, отработанный материал...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113957/anchelotti-karlo
Да ты уже через туров 5-10 в начале сезона дал понять что не будет борьбы за скудетто, отработанный материал...
перечень достижений Папы Карло в Наполи.
перечень достижений Папы Карло в Наполи.