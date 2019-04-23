Президент «Анжи»: «Власти Дагестана наплевательски относятся к клубу»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о том, как к клубу относятся власти Дагестана. Напомним, что «Анжи» уже продолжительное время испытывает серьезные финансовые проблемы.
Генеральный директор «Анжи» поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать. Дюков обещал помочь академии «Анжи», но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.
На протяжении всей первой части сезона мы постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики. Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи».
Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр — он привел сына в академию «Анжи». Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол. Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс, может не нравиться половине игроков Премьер-Лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям.
Властям Дагестана, легче новый клуб создать, чем брать на себя такую обузу, да ещё с таким кидаловом как Кадиев.
Властям Дагестана, легче новый клуб создать, чем брать на себя такую обузу, да ещё с таким кидаловом как Кадиев.
Вот же несознательные люди!!! Осман камуфляж накинул на себя, в виде ФК,,Анжи», не помогло.(((
В этой ситуации страдает Футбол и болельщики, а регион 💯 % футбольный, Шапи тому свидетель, и таких пацанов там очень много.
Вот же несознательные люди!!! Осман камуфляж накинул на себя, в виде ФК,,Анжи», не помогло.(((
В этой ситуации страдает Футбол и болельщики, а регион 💯 % футбольный, Шапи тому свидетель, и таких пацанов там очень много.