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Президент «Анжи»: «Власти Дагестана наплевательски относятся к клубу»

23 апреля 2019, 13:26

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о том, как к клубу относятся власти Дагестана. Напомним, что «Анжи» уже продолжительное время испытывает серьезные финансовые проблемы.

Генеральный директор «Анжи» поговорил с Александром Дюковым. Он хороший и позитивный человек и старается помочь, но нельзя требовать тех вещей, которые он не может сделать. Дюков обещал помочь академии «Анжи», но сказал, что без внимания и помощи от властей Дагестана будет тяжело выжить. Мы это и сами прекрасно знаем. Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.

На протяжении всей первой части сезона мы постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики. Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи».

Единственный позитивный шаг сделал премьер-министр — он привел сына в академию «Анжи». Я очень рад за этого ребенка, может быть, когда-нибудь он будет играть в футболке клуба. Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол. Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс, может не нравиться половине игроков Премьер-Лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
23 апреля в 18:53
Как только появится чем поживиться, а не покрывать убытки, сразу появится интерес.
KURUM
KURUM
   710 / 954
23 апреля в 17:32
Власти Дагестана наплевательски относятся не только к клубу Анжи, а в обще ко всему..
Байкал-38
Байкал-38 ответил Vladimir808
   25 / 954
23 апреля в 16:59
Так сам Кадиев говорит, что его фейс не очень внушает доверие властям,)))
Кадиев мошенник, всё, что он говорил, оказалось враньём.
Властям Дагестана, легче новый клуб создать, чем брать на себя такую обузу, да ещё с таким кидаловом как Кадиев.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 16:43
В СССР клубы из Махачкалы и Грозного играли в третьем дивизионе,были там середняками.А сейчас куда полезли? Надо ввести лимит и всех уроженцев не Кавказа считать легионерами,а потом посмотреть где они будут находиться.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Байкал-38
   237 / 954
23 апреля в 16:20
Так сам Кадиев говорит, что его фейс не очень внушает доверие властям,)))
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
23 апреля в 14:44
Значит нахимичили, проворовались, а теперь власть должно платить. А не слишком ли охреневший этот Кадиев?!
Vladimir808
Vladimir808
   237 / 954
23 апреля в 14:00
Попилить бюджет не дали Осману!!)))
Вот же несознательные люди!!! Осман камуфляж накинул на себя, в виде ФК,,Анжи», не помогло.(((
В этой ситуации страдает Футбол и болельщики, а регион 💯 % футбольный, Шапи тому свидетель, и таких пацанов там очень много.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
23 апреля в 13:58
Проблему сами решат те кому Интересно, чтобы фк " АНЖИ " играл в футбол в России..
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 13:56
Власти везде работают в личных интересов, на остальное им наплевать.
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
23 апреля в 13:38
Если власти региона своим отношением дают понять, что на футбол они тратится не собираются, а нового Керимова на горизонте не видно, то есть пример команды из Перми, которая еще не успела кануть в лету, а Вы уже подали заявку, что готовы ее заменить. Только вопрос, зачем?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
23 апреля в 13:33
Вот клоун, сам зачем-то вытащил свой клуб в РПЛ, хотя знал отлично, что денег не будет, и еще других обвиняет. Молодцы власти Дагестана, что не стали государственные деньги спускать.
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