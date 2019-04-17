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Состав «Аякса» дешевле, чем у «Спартака» и «Зенита»?

вчера, 13:30

«Ювентус» обыграл состав, на который потратили вдвое меньше, чем на Роналду. А «Соккер.ру» посчитал, у кого в РПЛ хватало денег на свой «Аякс».

Сколько зарабатывают звезды «Аякса»?

Аллегри признал заслуженность победы соперника. У «Аякса» красивый атакующий футбол. Доминировали против многократных финалистов ЛЧ. Иногда можно выиграть, не выходя из «автобуса» - тоже работа над собой, но голландцы не ставили только на оборону и концентрацию.

Открытое забрало – их стиль. Не мешали соперникам атаковать, но сами отвечали успешнее. «Ювентус» мог скушать больше мячей, а «Реалу» крупно повезло, что в Амстердаме счет не был 2:1 в пользу «Аякса». Или наоборот? Тен Хаг воспользовался несоответствием игры и результата, и в Мадриде «Реал» опозорился.

«Аякс» - босс на поле. Владение в ЛЧ наравне с «Ливерпулем» и «Ювентусом», точность паса – чуть лучше, чем у команды Клоппа. А классический «андердог» скорее тот, у кого вроде бы никаких шансов, но удивляет. Здесь все немного иначе. Работают с позиции силы. 19-летний капитан де Лигт уверен, как старый голодный слон, которому надо снести хилый забор по пути к корму.

Голландцы никого не боятся, поскольку у них нет на это причин. У них есть философия Кройфа, на их стороне величие футбольного интеллекта. В футбол играли все, а революцию в нем устроили голландцы. Посмотрите, что «Аякс» сейчас творит в чемпионате Голландии – 106 голов, космос. Можно сколько угодно унижать Эре, чемпионат Бельгии или Лигу 1, но почему-то там воспитали сборные Азара, ван Дейка и Мбаппе.

Мегазвезды вышли из лиг, над которым насмехаются из-за якобы слабости или глупости – такие тупые, что только атакуют! Зато в Голландии успехи не из-за денег. Зарплаты в «Аяксе» ниже, чем в ведущих российских клубах. Все клубы Эре на оклады тратят 304 млн евро (по 16.9 на клуб), а в РПЛ – 582 (36.4 на команду). В России траты вдвое выше…

Конкретно в «Аяксе» платят 50-55 млн евро, а в тройке «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» - по 90 млн. Назвать голландцев финансовым монстром нельзя. По финансам уступают РПЛ и Суперлиге Турции. Деньги зарабатывают, а не получают из казны королевства. Например, накануне этого сезона годовой бюджет «Аякса» равен 90 млн евро, а у его главного конкурента ПСВ – 73.

Говорят, что у «Зенита» траты сейчас в районе 165 миллионов евро, у «Спартака» - около 120, у «Локомотива» - примерно как у ПСВ. А у ЦСКА и «Краснодара» суммы, наверное, немножко меньше, но не сильно. Получается, менеджеры минимум двух клубов – где Семак и Кононов, распоряжаются каждый год куда большими деньгами, чем ван дер Сар и Овермарс получили перед этим сезоном. А раньше «Аякс» годами тратил столько, как «Локомотив».

Почему «Зенит» не собрал свой «Аякс»?

За контракты шести футболистов – Барриоса, Азмуна, Ракицкого, Паредеса, Мамманы и Дриусси, «Зенит» заплатил 91 млн евро, не считая «подъемных», которые при приглашении иностранцев в РПЛ – частая практика. За переходы шести футболистов, победивших «Ювентус» в Турине, «Аякс» отдал намного меньше, 50.5 млн евро. Онана, Блинд, де Йонг, Нерес, Зийех и Тадич обошлись почти вдвое дешевле.

Причем их ставки играют! А тут Паредес ушел, Маммана – в глубоком запасе. Также у «Зенита» есть покупки Ригони (9 млн евро, лишь на 2 миллиона дешевле, чем Зийех), Краневиттера (8 млн, в 20 раз дороже юного Френки де Йонга, когда его вербовал «Аякс»), Мевли (8 млн), Набиуллина (4.5), Кузяева (4) или Оздоева (3.3). Список можно продолжать, ведь за Смольникова «Зенит» отдал «Краснодару» 6 млн евро, а Эрнани обошелся в 8.

Нет никаких оснований заявить, что у «Зенита» нет трансферных возможностей «Аякса». И фраза «Фалькао к нам не поедет» не относится к Зийех и Тадичу. Промес ведь приехал в «Спартак», причем играл за тот же «Твенте». Но дело не только в покупках. Еще пять покорителей «Ювентуса» и «Реала» - воспитанники школы «Аякса». А у «Зенита» свои на лавке.

Из молодых воспитанников Леон Мусаев? У него шесть минут в ЛЕ и РПЛ. Еще Кузяев, но его отпустили и вернули за неплохие деньги. Потому и покупают. «Зенит» с лета 2015 года потратил на новичков 159 млн евро, не считая «подъемных». «Аякс» за это же время отдал всего 126 миллионов. Клубы из Амстердама и Санкт-Петербурга имели равные трансферные возможности. А по бюджету за 5 последних лет «Зенит» опередит «Аякс» ровно в два раза. В два раза!   

Неужели состав «Спартака» дороже?

В Москве есть «красно-белый» клуб с историей, у которого был свой полуфинал ЛЧ в далеком прошлом. Но в 21 веке вложили достаточно денег, чтобы создать на базе «Спартака» команду-открытие европейского сезона. Не будем замахиваться на полуфинал ЛЧ, фанаты «красно-белых» приняли бы в дар и финал Лиги Европы.

Так сколько стоит состав Кононова? Давайте посчитаем тех, кто выходил против «Ростова», без Промеса и Педро Роши, хотя именно эти вингеры аналоги Тадича и Зийеха, если говорить о крупных тратах обычно прижимистого в вопросах больших сделок «Спартака». Но если Глушаков обходится тебе в 20 раз дороже, чем Френки де Йонг – «Аяксу», то суммарно получаешь сумму выше.

С «Ростовом» сыграл «Спартак» за 62 млн евро, а за пять лет потратили меньше, чем «Аякс» при большем бюджете (разбрасывались деньгами вне трансферного рынка). В любом случае, Карпину проиграла команда, что стоила больше, чем победитель «Реала» и «Ювентуса». Причем с популярностью «Спартака» не сложно построить главную академию РФ за 10-15 последних лет.

Все дело в подходах. Кто тратился на детских тренеров, кто развивал академии, кто всей душой за футбол, а не за лозунги ради лозунгов – у того «Аякс». Кто подписал Зийеха, Нереса и Тадича и грамотно их подготовил – у того победы в Мадриде и Турине. Отличная команда, которая пролетит как комета, будет распродана, но на вырученные деньги Овермарс и ван дер Сар будут развивать маленькую империю.

А знаете, в чем прелесть? В Амстердаме уже готовы, что «Аякс» разбежится, ведь такая тактика работает с начала семидесятых. И каждый раз играют в феникса. Не надо о ван Бастене, Бергкампе, Давидсе, де Бурах, Литманине или Зеедорфе вспоминать. Не забывайте, откуда Снейдер, Златан и Суарес, или Эриксен, Алдервейрелд и Вертонген. Футболисты «Аякса» часто успешны в топ-5. Голландцы в футболе очень крутые, и еще раз это доказали.

Сыграли в финале ЛЕ, а теперь в полуфинале ЛЧ, невзирая на финансовую пропасть с теми, кого опередили. Фанаты «Зенита» или «Спартака» не откажутся от аналогичного пути. Сначала финал ЛЕ, потом развитие – четвертьфинал или полуфинал ЛЧ, если повезет. Будет круто, если в будущем российский клуб попытается поставить на терпение, но вырастит и соберет такую команду, как «Аякс»-2019.

Им есть чем гордиться, но самое важное – сказка не закончилась. Впереди полуфиналы ЛЧ против «Тоттенхэма» или «Манчестер Сити», а в дерзости и свежести голландцы англичанам точно не уступают. «Аяксу» плевать на бюджет соперника, на зарплаты или статус. Но свои деньги ван дер Сар и Овермарс потратили с умом и пользой для будущего европейского футбола. Де Лигт, при всем уважении к Ракицкому, Маммане, Жиго и Джикии, пойдет дальше. А Френки де Йонг чуточку перспективнее, чем Маркизио и Глушаков…

Есть ли у богачей из РПЛ оправдания?

Грандов РПЛ никто не просит быть «Барселоной» или ПСЖ. Разрыв слишком большой. Но грешно не учиться у «Аякса», «Боруссии» Д, «Порту» или «Бенфики». Надо перенимать все, что касается скаутинга, подготовки молодых футболистов, их развития, отношения к фанатам и самой игре. А ведь помните, с чего начался новый «Аякс»? С поражения от «Ростова» по дороге в групповой раунд ЛЧ.

Жесткий урок от Бердыева со счетом 4:1 случился всего два с половиной года назад. За это время голландцы изменили стартовый состав на 100 %, нашли замену тренеру Петеру Бошу, а на новых звезд заработали, выгодно расставаясь с финалистами ЛЕ. Всего два человека – Давинсон Санчес и Дэви Классен принесли клубу целых 67 млн евро, хвала щедрым клубам АПЛ, и это полная компенсация покупок Зийеха, Нереса и Тадича.

Живое мастерство ведения дел в футболе. А что успели за эти два с половиной года «Спартак» и «Зенит»? И есть ли у них, а также у небедного «Локомотива», базис для четвертьфинала ЛЧ в обозримом будущем и такой крутой игры, как у «Аякса»? В любой лиге и любых условиях тот, кто работает грамотно – прибавляет. Например, в 2010 году бюджет «Атлетико» был соразмерным с тратами «Зенита» и «Спартака». Мадридцы в лиге с «Барселоной» и «Реалом» стартовали с тех же позиций, что записные фавориты РПЛ.

Понятное дело, в Испании доходы клубов выше, телеправа и трансферы «прокачали» клуб из Мадрида – теперь он намного богаче. Но в 2010 году в Примере «матрасники» были на 9-м месте, а уже через четыре года стали первыми. Симеоне и компания заработали финалы ЛЕ и ЛЧ трудом, постепенно поднимаясь в финансовом и футбольном плане, как сейчас растет «Аякс». Прогресс – то, чего ждешь от клубов с бюджетов в 100 миллионов евро в год. Это много, это не копейки!

Если не ставить цель повторять хотя бы за «Аяксом», то смысл годами вкладывать сотни миллионов евро в футбол? Причем голландцы как раз и о деньгах, и о футболе, и не из топ-5, где телевизионные права и реклама. За ними нужно гнаться, у них работающая десятилетиями модель. Пока самые богатые клубы РПЛ не станут о футболе, мир будет без ума не от «Зенита» или «Спартака», а от молодых голландцев. «Аякс» - красавцы, богатеям из РПЛ – учиться, учиться и еще раз учиться.

У голландцев до создания этого состава было четыре чемпионства подряд. Затем взяли паузу и снова на коне, не устают удивлять и возвращаться. Собрать основу полуфиналиста ЛЧ за 43 % стоимости трансфера Роналду в «Ювентус», а весь состав за 100 % суммы - большой, огромный успех. Вчера «Аякс» победил команду, которая с 2015 года потратила на новичков целых 768 миллионов, в шесть раз больше!

Голландцы сокрушили финансовых титанов и заставили их работать еще усерднее. Почему в мире футбола обожают подобные истории? Потому что многие, и Моуриньо как предводитель, ворчат о первостепенности денег как основы. Но бюджет – инструмент, а результат зависит от мастера. «Аякс» сделал то, что три года подряд никто другой не смог – помножил «Реал» на ноль. Команда со средним возрастом в 24 года низвергла короля. Спасибо голландцам за воскрешение интриги и урок для всех клубов Европы, в том числе – российских.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил МКС
   59 / 1029
вчера в 23:33
Вот никогда не понимал причинно следственной связи Между баблом и мастерством ЦСКА с бюджетом меньшим чем у паровозов Выиграл у Реала И что? Армейцы достигли Ну или превзошли высоты королевского клуба? НЕТ Тогда к чему сравнение количества бабла в тех или иных карманах?
Вот никогда не понимал причинно следственной связи

Между баблом и мастерством
=========================================================================
У спартака Бабло есть, а мастерства как не было так и нет

Что подтверждает 4-ое место в ЛЕ с антирекордом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   59 / 1029
вчера в 23:28
Состав «Аякса» дешевле, чем у «спартака» и «Зенита»?

И моложе!
Dinamikk
Dinamikk
   761 / 1029
вчера в 23:12
Мне не понять этих схем. Наши собирают ядерные боеголовки и лучшие в мире танки, но не могут собрать нормальный автомобиль, и скопировать менеджмент нормальных евро клубов. Видимо это нафиг никому ненадо.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   693 / 1029
вчера в 16:55
Юношеский задор побеждает класс
Гранды деградировали
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   394 / 1029
вчера в 16:23
Не хочу показаться наивным, конечно, но мне кажется нынешние Реал, Ювентус да и Бавария далеки от той формы которую они демонстрировали в прошлых сезонах, поэтому чересчур возносить успехи Аякса в этой Лиге Чемпионов я бы не торопился. Несомненно, это сыграло свою роль. Это из той же оперы что две победы ЦСКА над Реалом - разовая акция. Просто стечение обстоятельств, на мой взгляд... Хотя да, даже до успехов такой своеобразной выскочки-Аякса нашим командам как раком до Луны)
МКС
МКС
   50 / 1029
вчера в 16:06
Вот никогда не понимал причинно следственной связи

Между баблом и мастерством

ЦСКА с бюджетом меньшим чем у паровозов

Выиграл у Реала

И что? Армейцы достигли

Ну или превзошли высоты королевского клуба?

НЕТ

Тогда к чему сравнение количества бабла в тех или иных карманах?
San Skra
San Skra
   283 / 1029
вчера в 15:57
Как вообще можно сравнивать футбольные клубы с футбольными проектами по отмыванию бюджетных и не только средств? Смешно.
У людей совсем разные задачи.
kingoffam
kingoffam
   304 / 1029
вчера в 15:54
Немытых разогнать,как позор российского футбола,а бюджет направить на газификацию страны.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   247 / 1029
вчера в 15:21
У Аякса все понятно: какая философия клуба, какие задачи ставятся и как всё реализуется. Нет госденег, или богатого спонсора, поэтому менеджмент максимально эффективен.
А смотря на Зенит и Спартак, складывается ощущение, что у клубов главная задача:
1)Купить побольше игроков, а потом побольше продать. Без разницы как и кому. Главное деньги на откатах получить.
2)Чаще менять тренеров, чтобы ни игроки, ни болельщики не понимали что происходит и зачем
3)Застолбить игроков сборной России, избаловать зарплатой, избавить от желания куда-то ехать и развиваться.
d_fincher
d_fincher
   174 / 1029
вчера в 15:09
Так понимаю Спартак сюда ради просмотров статьи воткнули. У Зенита бюджет на 50% больше Спартака.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   247 / 1029
вчера в 14:56
Аякс не спонсируют госкорпорации, поэтому развивают клубную академию, прокачивают игроков для последующей продажи. Результат в ЛЧ, или Эре говорит: птенцы готовы, можно продавать и брать новых. Новый цикл начинается.
А есть наши команды... Убери у любого Топ клуба РПЛ спонсора - сразу скатятся в середняки, или вообще вылетят как Динамо.
Egorium
Egorium ответил LOpp
   99 / 1029
вчера в 14:54
в России не хватает умных менеджеров, селекционеров, тренеров. кто работал/работает в Спартаке? Асхабадзе, Измайлов и др. они не имеют никакого отношения к футболу. в Зените речник Мудко, младший научный сотрудник Фурсенко и снова речник Дюков. что эти клоуны понимают в футболе?? они попали в клубы по блату, как и везде в России. какие главные цели Зенита и Спартака? это распил бабла газпрома и лукойла. таким руководителям по фиг на футбол. отсюда и результаты в еврокубках с вечными вылетами от Вилльяреалов, ПАОКов и Викторий.
    Mi6
    Mi6
       431 / 1029
    вчера в 14:53
    А наши жируют на народные деньги. В самостоятельное плавание всех
    a3r3v3
    a3r3v3
       577 / 1029
    вчера в 14:37
    Деньги есть,ума не надо
    LOpp
    LOpp
       25 / 1029
    вчера в 14:36
    в России не хватает умных менеджеров, селекционеров, тренеров.
    кто работал/работает в Спартаке?
    Асхабадзе, Измайлов и др. они не имеют никакого отношения к футболу.
    в Зените речник Мудко, младший научный сотрудник Фурсенко и снова речник Дюков.
    что эти клоуны понимают в футболе??
    они попали в клубы по блату, как и везде в России.

    какие главные цели Зенита и Спартака?
    это распил бабла газпрома и лукойла.
    таким руководителям по фиг на футбол.
    отсюда и результаты в еврокубках с вечными вылетами от Вилльяреалов, ПАОКов и Викторий.
    Finn88
    Finn88 ответил Питермен
       319 / 1029
    вчера в 14:28
    Молчал бы уж про мешок Федуна. Сколько бомжи тратят, а толку нооооль. При Сталине ,уже бы лет 10 на каторге были манагеры из пытербурга.
    abrek123
    abrek123
       423 / 1029
    вчера в 14:21
    Там в голландии еще налог, если выше 56 тыс евро в год получаешь 52% платишь налог у нас 13% если что если мне память не изменяет))))))У нас просто жируют футболисты с такими зарплатами и при таком налоге...
    Исмет
    Исмет
       372 / 1029
    вчера в 14:19
    дзюба позор Российского Футбола 👎
    Don trambon
    Don trambon
       375 / 1029
    вчера в 14:04
    Куражится Аякс, жаль что следующие пару лет такого им не видать.

    А нам чего удивляться, какая страна такой и выхлоп, в данном случае футбольный!
    Стыдно за рассею(
    darkmessiah
    darkmessiah
       832 / 1029
    вчера в 14:04
    Очевидно же что разница не в том как у нас гранды работают с бюджетами (ну в этом тоже да), а в том что результат нужен здесь и сейчас. На какой хрен Кононову/Семаку ставить в основу молодых игроков вместо сорокалетних дедов, если уровень РФПЛ такой (никакой) что даже эти деды обыграют в принципе любую команду не относящуюся к первой пятёрке чемпионата чисто пешочком? И ни один молодой игрок в здравом уме не поедет в РФПЛ, потому что тут не играют в футбол, тут мучаются и нет никакого развития, отдельные примеры вроде Промеса не в счёт. И тут даже не на руководство надо гнать, на болельщиков.
    Если вдруг Кононов скажет мол "всё, ребята, мы с следующего сезона наигрываем только воспитанников, так что пару лет будем занимать 4-5 места, зато потом всё будет хорошо", то фанаты первые начнут разрывать соцсети и стадион с требованием отставки Кононова потому что Спартак не побеждает всех налево и направо, тоже самое с Зенитом и остальными клубами. На их фоне лишь ЦСКА выгодно выделяется сейчас с Ганчаренко, за это им респект
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       368 / 1029
    вчера в 13:58
    Аяк имеет бюджет меньше, чем все команды из топ 5 лиг...ну и?
    Тага Дага
    Тага Дага
       242 / 1029
    вчера в 13:58
    Очень красиво всё сказано. ...хочется сказать всем:НЕ ХОДИТЕ И СМОТРИТЕ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. ....
    Медив
    Медив
       381 / 1029
    вчера в 13:54
    Ну Аяксу чтобы выжить надо выгодно толкать игроков каждый год, а здесь чтобы выжить надо трясти спонсора, бюджет, ну или накатать письмо в Кремль в крайнем случае. Как бы первая реалия прямо завязана на футболе и спортивных результатах, а вторая вобще не имеет отношения к спорту, а только к попрошайничеству. В результате одни играют в футбол, а другие делают вид
    FILL3286
    FILL3286
       30 / 1029
    вчера в 13:47
    бакланы забалотного с молло купили больче чем стоит весь голландский чемпионат))хаахахах
    Питермен
    Питермен
       52 / 1029
    вчера в 13:43
    Прочитал статью, стало вновь стыдно за мешок Федуна.
    Но откуда такой хайп по Аяксу? Они обыграли ещё более слабые клубы, моя Барселона или мешок Сити им отгрузят 7-10 мячей за два матча, это же чистые колхозники, Аля наш краснодар
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       65 / 1029
    вчера в 13:40
    Еще один повод постыдиться за Спартак
    FILL3286
    FILL3286
       30 / 1029
    вчера в 13:36
    зенит каждое окно по 100-150 ляс сливает на разных забалотного,паредаса,молло,гойло,друисси,Ригони,и прочих а в итоге ВИЛЬЯРЕАЛ!!
    АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХА
    parallels
    parallels
       3 / 1029
    вчера в 13:32
    на всякий случай заранее стало стыдно за спартак.
    parallels
    parallels
       3 / 1029
    вчера в 13:32
    не, ну я не планировал открывать эту статью, поэтому ваш ход с припутыванием в заголовке наших клубов сработал. ща и спартачи подтянутся.
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