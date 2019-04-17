Состав «Аякса» дешевле, чем у «спартака» и «Зенита»?

вчера, 13:30

«Ювентус» обыграл состав, на который потратили вдвое меньше, чем на Роналду. А «Соккер.ру» посчитал, у кого в РПЛ хватало денег на свой «Аякс».

Сколько зарабатывают звезды «Аякса»?

Аллегри признал заслуженность победы соперника. У «Аякса» красивый атакующий футбол. Доминировали против многократных финалистов ЛЧ . Иногда можно выиграть, не выходя из «автобуса» - тоже работа над собой, но голландцы не ставили только на оборону и концентрацию.

Открытое забрало – их стиль. Не мешали соперникам атаковать, но сами отвечали успешнее. «Ювентус» мог скушать больше мячей, а «Реалу» крупно повезло, что в Амстердаме счет не был 2:1 в пользу «Аякса». Или наоборот? Тен Хаг воспользовался несоответствием игры и результата, и в Мадриде «Реал» опозорился.

«Аякс» - босс на поле. Владение в ЛЧ наравне с «Ливерпулем» и «Ювентусом», точность паса – чуть лучше, чем у команды Клоппа. А классический «андердог» скорее тот, у кого вроде бы никаких шансов, но удивляет. Здесь все немного иначе. Работают с позиции силы. 19-летний капитан де Лигт уверен, как старый голодный слон, которому надо снести хилый забор по пути к корму.

Голландцы никого не боятся, поскольку у них нет на это причин. У них есть философия Кройфа, на их стороне величие футбольного интеллекта. В футбол играли все, а революцию в нем устроили голландцы. Посмотрите, что «Аякс» сейчас творит в чемпионате Голландии – 106 голов, космос. Можно сколько угодно унижать Эре, чемпионат Бельгии или Лигу 1, но почему-то там воспитали сборные Азара, ван Дейка и Мбаппе.

Мегазвезды вышли из лиг, над которым насмехаются из-за якобы слабости или глупости – такие тупые, что только атакуют! Зато в Голландии успехи не из-за денег. Зарплаты в «Аяксе» ниже, чем в ведущих российских клубах. Все клубы Эре на оклады тратят 304 млн евро (по 16.9 на клуб), а в РПЛ – 582 (36.4 на команду). В России траты вдвое выше…

Конкретно в «Аяксе» платят 50-55 млн евро, а в тройке «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» - по 90 млн. Назвать голландцев финансовым монстром нельзя. По финансам уступают РПЛ и Суперлиге Турции. Деньги зарабатывают, а не получают из казны королевства. Например, накануне этого сезона годовой бюджет «Аякса» равен 90 млн евро, а у его главного конкурента ПСВ – 73.

Говорят, что у «Зенита» траты сейчас в районе 165 миллионов евро, у «Спартака» - около 120, у «Локомотива» - примерно как у ПСВ . А у ЦСКА и «Краснодара» суммы, наверное, немножко меньше, но не сильно. Получается, менеджеры минимум двух клубов – где Семак и Кононов, распоряжаются каждый год куда большими деньгами, чем ван дер Сар и Овермарс получили перед этим сезоном. А раньше «Аякс» годами тратил столько, как «Локомотив».

Почему «Зенит» не собрал свой «Аякс»?

За контракты шести футболистов – Барриоса, Азмуна, Ракицкого, Паредеса, Мамманы и Дриусси, «Зенит» заплатил 91 млн евро, не считая «подъемных», которые при приглашении иностранцев в РПЛ – частая практика. За переходы шести футболистов, победивших «Ювентус» в Турине, «Аякс» отдал намного меньше, 50.5 млн евро. Онана, Блинд, де Йонг, Нерес, Зийех и Тадич обошлись почти вдвое дешевле.

Причем их ставки играют! А тут Паредес ушел, Маммана – в глубоком запасе. Также у «Зенита» есть покупки Ригони (9 млн евро, лишь на 2 миллиона дешевле, чем Зийех), Краневиттера (8 млн, в 20 раз дороже юного Френки де Йонга, когда его вербовал «Аякс»), Мевли (8 млн), Набиуллина (4.5), Кузяева (4) или Оздоева (3.3). Список можно продолжать, ведь за Смольникова «Зенит» отдал «Краснодару» 6 млн евро, а Эрнани обошелся в 8.

Нет никаких оснований заявить, что у «Зенита» нет трансферных возможностей «Аякса». И фраза «Фалькао к нам не поедет» не относится к Зийех и Тадичу. Промес ведь приехал в «Спартак», причем играл за тот же «Твенте». Но дело не только в покупках. Еще пять покорителей «Ювентуса» и «Реала» - воспитанники школы «Аякса». А у «Зенита» свои на лавке.

Из молодых воспитанников Леон Мусаев? У него шесть минут в ЛЕ и РПЛ . Еще Кузяев, но его отпустили и вернули за неплохие деньги. Потому и покупают. «Зенит» с лета 2015 года потратил на новичков 159 млн евро, не считая «подъемных». «Аякс» за это же время отдал всего 126 миллионов. Клубы из Амстердама и Санкт-Петербурга имели равные трансферные возможности. А по бюджету за 5 последних лет «Зенит» опередит «Аякс» ровно в два раза. В два раза!

Неужели состав «Спартака» дороже?

В Москве есть «красно-белый» клуб с историей, у которого был свой полуфинал ЛЧ в далеком прошлом. Но в 21 веке вложили достаточно денег, чтобы создать на базе «Спартака» команду-открытие европейского сезона. Не будем замахиваться на полуфинал ЛЧ , фанаты «красно-белых» приняли бы в дар и финал Лиги Европы.

Так сколько стоит состав Кононова? Давайте посчитаем тех, кто выходил против «Ростова», без Промеса и Педро Роши, хотя именно эти вингеры аналоги Тадича и Зийеха, если говорить о крупных тратах обычно прижимистого в вопросах больших сделок «Спартака». Но если Глушаков обходится тебе в 20 раз дороже, чем Френки де Йонг – «Аяксу», то суммарно получаешь сумму выше.

С «Ростовом» сыграл «Спартак» за 62 млн евро, а за пять лет потратили меньше, чем «Аякс» при большем бюджете (разбрасывались деньгами вне трансферного рынка). В любом случае, Карпину проиграла команда, что стоила больше, чем победитель «Реала» и «Ювентуса». Причем с популярностью «Спартака» не сложно построить главную академию РФ за 10-15 последних лет.

Все дело в подходах. Кто тратился на детских тренеров, кто развивал академии, кто всей душой за футбол, а не за лозунги ради лозунгов – у того «Аякс». Кто подписал Зийеха, Нереса и Тадича и грамотно их подготовил – у того победы в Мадриде и Турине. Отличная команда, которая пролетит как комета, будет распродана, но на вырученные деньги Овермарс и ван дер Сар будут развивать маленькую империю.

А знаете, в чем прелесть? В Амстердаме уже готовы, что «Аякс» разбежится, ведь такая тактика работает с начала семидесятых. И каждый раз играют в феникса. Не надо о ван Бастене, Бергкампе, Давидсе, де Бурах, Литманине или Зеедорфе вспоминать. Не забывайте, откуда Снейдер, Златан и Суарес, или Эриксен, Алдервейрелд и Вертонген. Футболисты «Аякса» часто успешны в топ-5. Голландцы в футболе очень крутые, и еще раз это доказали.

Сыграли в финале ЛЕ , а теперь в полуфинале ЛЧ , невзирая на финансовую пропасть с теми, кого опередили. Фанаты «Зенита» или «Спартака» не откажутся от аналогичного пути. Сначала финал ЛЕ , потом развитие – четвертьфинал или полуфинал ЛЧ , если повезет. Будет круто, если в будущем российский клуб попытается поставить на терпение, но вырастит и соберет такую команду, как «Аякс»-2019.

Им есть чем гордиться, но самое важное – сказка не закончилась. Впереди полуфиналы ЛЧ против «Тоттенхэма» или «Манчестер Сити», а в дерзости и свежести голландцы англичанам точно не уступают. «Аяксу» плевать на бюджет соперника, на зарплаты или статус. Но свои деньги ван дер Сар и Овермарс потратили с умом и пользой для будущего европейского футбола. Де Лигт, при всем уважении к Ракицкому, Маммане, Жиго и Джикии, пойдет дальше. А Френки де Йонг чуточку перспективнее, чем Маркизио и Глушаков…

Есть ли у богачей из РПЛ оправдания?

Грандов РПЛ никто не просит быть «Барселоной» или ПСЖ . Разрыв слишком большой. Но грешно не учиться у «Аякса», «Боруссии» Д, «Порту» или «Бенфики». Надо перенимать все, что касается скаутинга, подготовки молодых футболистов, их развития, отношения к фанатам и самой игре. А ведь помните, с чего начался новый «Аякс»? С поражения от «Ростова» по дороге в групповой раунд ЛЧ .

Жесткий урок от Бердыева со счетом 4:1 случился всего два с половиной года назад. За это время голландцы изменили стартовый состав на 100 %, нашли замену тренеру Петеру Бошу, а на новых звезд заработали, выгодно расставаясь с финалистами ЛЕ . Всего два человека – Давинсон Санчес и Дэви Классен принесли клубу целых 67 млн евро, хвала щедрым клубам АПЛ , и это полная компенсация покупок Зийеха, Нереса и Тадича.

Живое мастерство ведения дел в футболе. А что успели за эти два с половиной года «Спартак» и «Зенит»? И есть ли у них, а также у небедного «Локомотива», базис для четвертьфинала ЛЧ в обозримом будущем и такой крутой игры, как у «Аякса»? В любой лиге и любых условиях тот, кто работает грамотно – прибавляет. Например, в 2010 году бюджет «Атлетико» был соразмерным с тратами «Зенита» и «Спартака». Мадридцы в лиге с «Барселоной» и «Реалом» стартовали с тех же позиций, что записные фавориты РПЛ .

Понятное дело, в Испании доходы клубов выше, телеправа и трансферы «прокачали» клуб из Мадрида – теперь он намного богаче. Но в 2010 году в Примере «матрасники» были на 9-м месте, а уже через четыре года стали первыми. Симеоне и компания заработали финалы ЛЕ и ЛЧ трудом, постепенно поднимаясь в финансовом и футбольном плане, как сейчас растет «Аякс». Прогресс – то, чего ждешь от клубов с бюджетов в 100 миллионов евро в год. Это много, это не копейки!

Если не ставить цель повторять хотя бы за «Аяксом», то смысл годами вкладывать сотни миллионов евро в футбол? Причем голландцы как раз и о деньгах, и о футболе, и не из топ-5, где телевизионные права и реклама. За ними нужно гнаться, у них работающая десятилетиями модель. Пока самые богатые клубы РПЛ не станут о футболе, мир будет без ума не от «Зенита» или «Спартака», а от молодых голландцев. «Аякс» - красавцы, богатеям из РПЛ – учиться, учиться и еще раз учиться.

У голландцев до создания этого состава было четыре чемпионства подряд. Затем взяли паузу и снова на коне, не устают удивлять и возвращаться. Собрать основу полуфиналиста ЛЧ за 43 % стоимости трансфера Роналду в «Ювентус», а весь состав за 100 % суммы - большой, огромный успех. Вчера «Аякс» победил команду, которая с 2015 года потратила на новичков целых 768 миллионов, в шесть раз больше!

Голландцы сокрушили финансовых титанов и заставили их работать еще усерднее. Почему в мире футбола обожают подобные истории? Потому что многие, и Моуриньо как предводитель, ворчат о первостепенности денег как основы. Но бюджет – инструмент, а результат зависит от мастера. «Аякс» сделал то, что три года подряд никто другой не смог – помножил «Реал» на ноль. Команда со средним возрастом в 24 года низвергла короля. Спасибо голландцам за воскрешение интриги и урок для всех клубов Европы, в том числе – российских.