Сорвали джек-пот. Зарплаты российских футболистов

21 апреля 2019, 18:30

Как в клубах РПЛ обстоят дела с зарплатами? «Соккер.ру» сравнивает вложения в разных лигах с российским чемпионатом.

ЧМ -18 сделал футбол в России чуть моднее, чем был до этого, и новые арены заманивают зрителей. Но пока даже у одного из самых популярных клубов страны нет ровно 2 700 богатых фанатов, чтобы прибыть на выезд в Краснодар, набралось на 700 меньше.

Объективная реальность. Саму лигу нельзя назвать бедной, учитывая данные официального отчета УЕФА и информацию о персональных контрактах отдельных звезд, но прокормить ее фанаты не могут. Следовательно, нет системы, которая позволяет расти топ-5 – доходов от продажи телевизионных прав.

Зато есть другой источник финансирования, недоступный многим клубам планеты – государственный бюджет. Местные чиновники вкладывают в футбол, различные корпорации (де-факто или де-юре государственные) тоже не скупятся. Если посмотреть на показатели, то многое становится понятно.

- с 2009-го лишь один раз доходы европейских клубов росли медленнее, чем увеличивались расходы на зарплаты. Но и в этом случае речь шла о 1.6 %, огромной сумме для континента, но маленькой в сравнении с другими годами;

- с 2008 по 2012 год в футболе была тенденция к увеличению трат на зарплаты в клубах – пиковая доля составила 65.2 % от бюджета, но дальше наметился спад. Сейчас в среднем около 61.3 % всех доходов клубы тратят на зарплаты, и это самый низкий показатель за последние десять лет;

- только в двух лигах из 20 самых рейтинговых зафиксировали снижение уровня зарплаты – на 10 % в УПЛ и на 3 % в Дании. Самый большой рост – 31 %, показала Турция, самый маленький – 4 %, как раз Россия;

- футболисты и персонал клубов РПЛ за год получают примерно 582 млн евро. Немного, если сравнивать с топ-5 – там у всех теперь сумма выше миллиарда, но 582 миллиона - огромные деньги для десятков европейских лиг. По тратам на оклады Россия на шестой строчке в Европе;

- рядом Турция – 557 млн евро, но пригласили много престарелых звезд, поэтому такой большой рост расходов легко объяснить. Как и у Казахстана, но там скачок до 85 млн евро для всей лиги. В РПЛ есть клубы, которые в год тратят на зарплаты больше;

- важно отметить огромную разницу с топ-5, чтобы не было иллюзий. Даже если набрать футболистов, которым будут платить вдвое больше, чем сейчас, РПЛ сможет перегнать только Францию, где тратят примерно 1.1 млрд евро в год;

- АПЛ оторвалась ото всех – тратят под 3 миллиарда евро. Испания за счет двух клубов держится второй – 1.7 млрд евро, дальше Германия и Италия – по 1.4-1.5 миллиарда. С другой стороны, в Серии А у парочки клубов большие зарплаты, а во многих меньше, чем у лидеров РПЛ ;

- если говорить о процентном соотношении расходов на оклады и доходов клубов, то Россия в серединке. Есть аномальные цифры – 97-98 % доходов клубы из Украины и Греции тратят на зарплаты футболистам, и как они умудряются выживать – загадка;

- в России средний показатель - 72 %, и для шестой лиги по финансам в Европе это многовато. Даже французы, где есть ПСЖ , тратят 68 % доходов на зарплаты, а в АПЛ или Испании – по 56-58 %. Сложно развивать клубы, если только 28 % уходит на академии, развитие, инфраструктуру, новичков и другие потребности клуба;

- расходы на зарплаты растут по всей футбольной Европе, так что Россия не стала в стороне. И в рублях расходы только увеличились, поскольку зарплаты в ведущих клубах прописаны в евро или долларах – знаем благодаря угрозам звезд «Спартака» пойти в суд, если им привяжут оклад к рублю;

- на брата получается по 36.4 млн евро – примерно 2.6 миллиарда рублей. Именно столько в среднем на каждого из 16 клубов. Хотя понятно, что никакого равенства нет – соревнуются клубы с десятикратным разрывом по бюджетам;

- о равенстве при распределении финансирования можно говорить лишь в двух лигах – норвежской и шведской, хотя к успехам такая политика в футболе не привела. А вот в Шотландии, Украине, Австрии или России одна и та же история – есть очень богатые, есть умеренно богатые и нищие;

- когда говорим о России, то для маленького клуба потратить 76 % бюджета на зарплаты – норма. Причем суммарно получается выделить всего по 14 млн евро на брата. Это клубы с 7 по 16 места, часто приличные. Середняки в РПЛ официально чуточку беднее, чем в Турции – там речь о 18 млн евро на каждого;

- с другой стороны, клубы с 4 по 6 строчки по финансам – это «Краснодар», ЦСКА и «Рубин» (если представить, что обязательства выполняются и деньги приходят), в среднем могут пообещать работникам по 57 млн евро. И понятно, что у кого-то число выше, у кого-то - ниже;

- а вот с грандами из топ-3 самых богатых – это «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», все предельно просто. Тратят в среднем по 90 млн евро в год на зарплаты. Когда играют с турками, то встречают тех, кто тратит по 78 млн евро на команду, с португальцами – по 72, с голландцами – по 50;

- соотношение по зарплатам между лидерами и аутсайдерами РПЛ большое – 640 %. В переводе на человеческий язык это значит, что если самые бедные как люди с доходами в 14 000 рублей в месяц, то самые богатые – как ребята с зарплатой в 90 тысяч рублей. Разница не самая большая, но среди успешных лиг похожая ситуация только в Португалии, где разрыв в 1 750 %, или почти в 18 раз;

- ни одного российского клуба по итогам последнего финансового года, по которому УЕФА провел аудит и опубликовал отчет, в топ-20 самых щедрых по зарплатам теперь нет. Но раньше в списке оказался «Зенит», который тратил на футболистов и персонал целых 113 млн евро – почти бюджет «Спартака». Но с каждым годом в Санкт-Петербурге эту сумму пытаются снизить;

- по сравнению с ведущими клубами Европы зарплаты в 90-120 млн евро не кажутся огромными – с таким показателем не попасть в топ-20. «Тоттенхэм» тратит 148 млн евро в год, ПСЖ – 272, а «Реал» перешагнул отметку в 400 млн евро. С другой стороны, если у «Аякса» траты на оклад в районе 50 млн евро, а в «Спартаке» отстегивают по 90, то спрашивается, где российские де Лигт и Де Йонг? Вопрос соответствия вложений и отдачи актуален;

- в «Бенфике» или «Порту» траты заметно ниже, чем в «Зените» или «Локомотиве». Но португальские клубы проходили российских чемпионов разных лет. Португальцы не всегда в финалах, но где хотя бы российский Жоау Фелиш? Денег для его воспитания более чем достаточно, судя по зарплатам;

- кстати, многие российские футболисты со средними для топ-5 окладами богаче своих западных коллег. Сравните налоговые ставки для богачей во многих странах зоны УЕФА – в районе 43-50 %, и для РПЛ – меньше 30 %;

- зная официальные данные из отчета УЕФА , а также имея под рукой примерные оценочные по бюджетам клубов, можно прикинуть, сколько тратят на оклады в ведущих клубах. Если представить, что весь фонд делится на 30 условных игроков, то можно вычислить сравнительную среднюю сумму.

В «Зените» получается по 311 миллионов рублей в год на одного (4.32 млн евро), в «Спартаке» - 214 млн рублей (2.97 млн евро), а «Локомотиве» - 183 млн рублей, в «Краснодаре» - в районе 170 млн рублей, в ЦСКА – в районе 150 млн рублей на одного. При этом суммы ниже, ведь аудиторы УЕФА учли все траты на персонал клубов.

Но если отнять целую треть и подчеркнуть, что в сумму входят премиальные, получаем, что среднестатистический футболист «Зенита» получается примерно 2.8 млн евро в год. У кого-то зарплата скромнее – два миллиона с копейками, у которого выше трех – как у Дзюбы или Ивановича. Но в целом официальный отчет УЕФА совпадает с российскими инсайдами.

В ведущих российских клубах платят больше, чем в середняках Серии А. А вот аутсайдеры в РПЛ бедные – по меркам топ-5 так точно. Впрочем, тут ведь и доходы в странах надо сравнивать. Для немца 30 000 рублей не самые большие деньги, для россиянина – совсем другое дело. Если у клубов с 7 по 16 места в год на футболиста по 20-30 млн рублей, то это достаточные деньги для уровня этих игроков.

Заодно отчет УЕФА четко показывает, что Россия должна доминировать в своей пятерке – выносить всех из Турции, Голландии, Португалии и Бельгии, а пока не очень получается. Иногда и чехам проигрывают в ЛЧ , и с киприотами ищут приключения. Но если у человека зарплата в 1.5 миллиона рублей в месяц, 5 миллионов или целых 20 миллионов, то у него нет причин не стараться.

Этих денег более чем достаточно, чтобы качественно профессионально играть в футбол. Более того, раз в РПЛ свыше 70 % всех денег оседает в карманах футболистов, то это повод подумать о реорганизации всей системы, чтобы Дюкову реже пришлось отвлекаться на долги «Анжи», например. Очевидно ведь, что низкие налоги для богатых позволяют прекрасно жить, а общие расходы из бюджетов – создавать добротные клубы.

Раз нет запредельных заработков в дни матчей – таких, как в Германии или Англии, если телевизионные права в России теперь продают дешевле, чем в чемпионате Румынии – в Бухаресте удивятся, когда узнают, то надо подумать, как слезть с иглы государственного бюджета? Как зарабатывать? Или, если иного пути нет, хотя бы тратить с умом. Чтобы вы понимали, оклады в «Краснодаре», ЦСКА или «Рубине», не говоря о тройке самых богатых, в среднем получаются не ниже, чем в «Аяксе».

Если это не повод задуматься, помогает ли лимит – а из-за него зарплаты во многом и выросли, то какой вам еще нужен повод? Объяснить, какой смысл тратить на зарплаты в 16 клубах почти 600 миллионов евро, ни один менеджер не сможет. Особенно если речь о лиге, где от телевизионных прав все команды в сумме в год получают в двадцать раз меньше. Замкнутый круг – без бюджетных денег почти никто не выживет, но пока кормятся из казны, нулевая мотивация учиться зарабатывать или побеждать дома и в Европе.