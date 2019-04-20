«Реал» может заключить спонсорский контракт на €1,6 млрд

20 апреля 2019, 12:20

Пресса сообщает, что «Реал» заключит новый контракт с производителем спортивной экипировки Adidas, который будет рассчитан на 12 лет.

Новое соглашение оценивается в €1,6 млрд. По условиям контракта, «Реал» ежегодно будет получать как минимум €120 млн с бонусными выплатами, которые возможны за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба.

Подписание контракта планируется в ближайшее время.