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«Реал» может заключить спонсорский контракт на €1,6 млрд

20 апреля 2019, 12:20

Пресса сообщает, что «Реал» заключит новый контракт с производителем спортивной экипировки Adidas, который будет рассчитан на 12 лет. 

Новое соглашение оценивается в €1,6 млрд. По условиям контракта, «Реал» ежегодно будет получать как минимум €120 млн с бонусными выплатами, которые возможны за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба.

 Подписание контракта планируется в ближайшее время.

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95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:47
Реал» договорился с adidas о новом долгосрочном контракте.

Соглашение будет подписано по окончании сезона сроком на 12 лет. За это время мадридцы заработают 1,6 миллиарда евро.

Действующий контракт «Реала» и немецкого бренда рассчитан до 2020 года. После новой сделки клуб из Мадрида станет самым высокооплачиваемым у adidas.

«Реал» также будет получать 20% от реализации продукции с клубной символикой. Еще 9 миллионов евро компания выделит испанцам на то, чтобы одевать все футбольные и баскетбольные команды «Реала».

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 10 лет, а «Реал» будет получать от adidas 120 миллионов евро в год и до 30 миллионов в качестве бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном ЧМ.

Adidas в будущем откроет на реконструированном стадионе «Сантьяго Бернабеу» свой магазин. Он будет самым большим в мире.
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Откуда соккер взял эти цифры?
Гавроша
Гавроша ответил NOVA
   30 / 959
20 апреля в 19:21
ну за такие деньги надо покупать игроков и еще раза три подряд взять ЛЧ!!!
Зачем игроков - надо саму ЛЧ купить, как обычно.
рус фан
рус фан
   230 / 959
20 апреля в 15:39
Если Перес заключит этот контракт, то считаю Реал выиграет, но сейчас такие цены на рынке рекламы и маркетинга, есть корпорации и по крупнее адидаса, авто производители, тот же ЭПЛ, Самсунг, другие, для этих гигантов своего рынка 1,6 млрд за 12 лет не много они могут в свой лэйбл и 5 млрд вложить на такой длительный срок.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   153 / 959
20 апреля в 13:58
по моему реал таким длинным контрактом может 8 ануться . до этого реал в 07году подписывал контракт на лет 10 и прикол в том что реал в данный момент получает от Адидас 30млн тогда как другие гранды ушли далеко та же барса от Найк в этот сезоне может получить 150млн
parallels
parallels ответил cevin cigan
   3 / 959
20 апреля в 13:58
Да-да и 25 Аяксов!!!!!!!!!!!!! Ну а если серьёзно,то это хорошее вливание в клуб. Просто Адди Даслер знают в кого вкладывать. Реал и Адидас два выдающихся бренда и будут на вершине долгие годы!
если что - я не из котолонских) и я только рад, что у реала отличный спонсор)
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 13:55
хорошие деньги
cevin cigan
cevin cigan ответил parallels
   380 / 959
20 апреля в 13:50
за такие бабки адидас может купить целиком составы арсенала и ливерпуля, например. вообще свою команду запилить. арендовать олимпиаштадион, или как его там, закупить состав на миллиард с хвостиком - и вперёд.
Да-да и 25 Аяксов!!!!!!!!!!!!! Ну а если серьёзно,то это хорошее вливание в клуб. Просто Адди Даслер знают в кого вкладывать. Реал и Адидас два выдающихся бренда и будут на вершине долгие годы!
parallels
parallels ответил Kavaro
   3 / 959
20 апреля в 13:45
Да всем на94 на Арсенал и Ливерпуль.
и что мне делать с этой ценной информацией?
Kavaro
Kavaro ответил parallels
20 апреля в 13:41
за такие бабки адидас может купить целиком составы арсенала и ливерпуля, например. вообще свою команду запилить. арендовать олимпиаштадион, или как его там, закупить состав на миллиард с хвостиком - и вперёд.
Да всем на94 на Арсенал и Ливерпуль.
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 13:35
за такие бабки адидас может купить целиком составы арсенала и ливерпуля, например. вообще свою команду запилить. арендовать олимпиаштадион, или как его там, закупить состав на миллиард с хвостиком - и вперёд.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 12:40
Суммы впечатляют.
NOVA
NOVA
   169 / 959
20 апреля в 12:30
ну за такие деньги надо покупать игроков и еще раза три подряд взять ЛЧ!!!
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