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Алексеев: «РПЛ старается делать всё, чтобы помочь „Анжи“»

22 апреля 2019, 14:14

Сергей Алексеев, директор по связям с общественностью РПЛ, пообещал, что лига сделает всё возможное, чтобы помочь «Анжи» решить финансовые проблемы.

Возможно, «Анжи» была осуществлена еще одна выплата. Нужно уточнить, только сегодня прошла встреча. РПЛ старается делать всё, что в наших силах. Проводились встречи с потенциальными партнерами и спонсорами.

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Все комментарии
mortid
mortid
   324 / 959
22 апреля в 23:21
Алексеев: «РПЛ старается делать всё, чтобы помочь „Анжи“ свалить в ФНЛ»
сканер
сканер
   233 / 959
22 апреля в 22:45
У Анжи будет всё хорошо.Удачи Анжи!
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
22 апреля в 16:52
Брехуны - помогают исчезнуть клубу.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил За адекватность
   219 / 959
22 апреля в 14:50
Ничего не имею против "Анжи", но возникает вопрос, а почему Вы не "старались делать все" для спасения "Амкара" и "Тосно"? (возможно делали, просто не в курсе)
"Амкара" и "Тосно" гордо погибали, а эти с протянутой рукой, да ещё просят на следующий год их в РПЛ оставить!
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
22 апреля в 14:40
Ничего не имею против "Анжи", но возникает вопрос, а почему Вы не "старались делать все" для спасения "Амкара" и "Тосно"? (возможно делали, просто не в курсе)
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 14:39
РПЛ поднимает дух ребятам из Анжи, типа денег нет но вы держитесь.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
22 апреля в 14:25
РПЛ старается делать все, но Анжи все ни как не обанкротится.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 14:25
Зачем бросать деньги на ветер.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   585 / 959
22 апреля в 14:19
То есть ничего не делает
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 14:18
ХВАТИТ ЛЕЧИТЬ ПОКОЙНИКА !

19.04.2019 анжи Арена , 24 тур РПЛ анжи - ахмат (0:1).

1.950 чел.

НИКОМУ ОН НЕ НУЖЕН !!!!

ГЫ-ГЫ
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