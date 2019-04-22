Алексеев: «РПЛ старается делать всё, чтобы помочь „Анжи“»

Сергей Алексеев, директор по связям с общественностью РПЛ, пообещал, что лига сделает всё возможное, чтобы помочь «Анжи» решить финансовые проблемы.
Возможно, «Анжи» была осуществлена еще одна выплата. Нужно уточнить, только сегодня прошла встреча. РПЛ старается делать всё, что в наших силах. Проводились встречи с потенциальными партнерами и спонсорами.
19.04.2019 анжи Арена , 24 тур РПЛ анжи - ахмат (0:1).
1.950 чел.
НИКОМУ ОН НЕ НУЖЕН !!!!
ГЫ-ГЫ
19.04.2019 анжи Арена , 24 тур РПЛ анжи - ахмат (0:1).
1.950 чел.
НИКОМУ ОН НЕ НУЖЕН !!!!
ГЫ-ГЫ