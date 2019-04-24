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«Луч» уступил «Сочи»

24 апреля 2019, 17:08
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 33-го тура ФНЛ «Сочи» оказался сильнее «Луча».

«Сочи» расположился на 2 месте (61 очко), а «Луч» находится на 13 позиции (40 пунктов).

Владивосток, Динамо

«Луч» - «Сочи» - 0:1 (0:0)
Гол: Обольский 65

«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Насадюк, Степанец, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 81), Замалиев, Визнович, Гордиенко (Часовских, 72).
Главный тренер: Рустем Хузин.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Калугин, Бычков, Маргасов, Померко, Казаев (Саламатов, 69), Бурсмистров, Песегов (Косянчук, 88), Касаев (Бахтияров, 77), Барсов (Обольский, 65).
Главный тренер: Александр Точилин.

Предупреждения: Гордиенко, 70; Степанец, 79 - Померко, 77; Песегов, 87.

Судья:  Алексей Амелин (Тула).

В прошлом туре «Сочи» обыграл «Чертаново».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
24 апреля в 18:24
Луч уже давно уступил, а информация дошла только сейчас.
cska plus
cska plus
   20 / 959
24 апреля в 18:04
Не удивительно.
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