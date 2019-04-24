«Луч» уступил «Сочи»

В матче 33-го тура ФНЛ «Сочи» оказался сильнее «Луча».
«Сочи» расположился на 2 месте (61 очко), а «Луч» находится на 13 позиции (40 пунктов).
Владивосток, Динамо
«Луч» - «Сочи» - 0:1 (0:0)
Гол: Обольский 65
«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Насадюк, Степанец, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 81), Замалиев, Визнович, Гордиенко (Часовских, 72).
Главный тренер: Рустем Хузин.
«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Калугин, Бычков, Маргасов, Померко, Казаев (Саламатов, 69), Бурсмистров, Песегов (Косянчук, 88), Касаев (Бахтияров, 77), Барсов (Обольский, 65).
Главный тренер: Александр Точилин.
Предупреждения: Гордиенко, 70; Степанец, 79 - Померко, 77; Песегов, 87.
Судья: Алексей Амелин (Тула).
В прошлом туре «Сочи» обыграл «Чертаново».