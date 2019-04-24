«Барселона» обыграла «Алавес»

«Барселона» в рамках 34-го тура Примеры на выезде обыграла «Алавес».
Каталонцы продолжают лидировать в турнире (80 очков), а «Алавес» расположился на 8 позиции (46 пунктов).
Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Барселона» 0:2 (0:0)
Голы: Аленья 55, Суарес 60 (пенальти)
«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли (Твумаси 71), Дуарте, Ролан (Брашанац 46), Вакасо, Пина, Хони (Гвидетти 81), Борха Бастон
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Альба 70), Пике, Умтити, Роберто, Видаль, Бускетс, Аленья (Артур Рамос 87), Дембеле (Лионель Месси 61), Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Хони 33, Наварро Хименес 56, Коутиньо 76, Пина 90+4
В прошлом туре «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».
Штампуем очередное чемпионство.
Штампуем очередное чемпионство.