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«Барселона» обыграла «Алавес»

24 апреля 2019, 00:20
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в рамках 34-го тура Примеры на выезде обыграла «Алавес».

Каталонцы продолжают лидировать в турнире (80 очков), а «Алавес» расположился на 8 позиции (46 пунктов).

Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса

«Алавес» - «Барселона» 0:2 (0:0)
Голы: Аленья 55, Суарес 60 (пенальти)

«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли (Твумаси 71), Дуарте, Ролан (Брашанац 46), Вакасо, Пина, Хони (Гвидетти 81), Борха Бастон
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Альба 70), Пике, Умтити, Роберто, Видаль, Бускетс, Аленья (Артур Рамос 87), Дембеле (Лионель Месси 61), Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Хони 33, Наварро Хименес 56, Коутиньо 76, Пина 90+4

В прошлом туре «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
mortid
mortid
   317 / 954
25 апреля в 00:06
    obana777
    obana777 ответил Шишанутый
       238 / 954
    24 апреля в 18:32
    Рон голевой пас отдал на автогол защитника и выйграл с Ювентус чемпеонство.
    Вот без него Юве чемпЕонство не выЙграл бы. Рон звязда, повезло макаронникам, до него они никто были, а теперь ого-го!)))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил barcelona and cruyff
       7 / 954
    24 апреля в 16:40
    Утешайся голами мбаппе в мусорном чемпе Франции ,которому какой-то баран присвоил коэффициент 2 просто так. Всем давно ясно что из себя на сегодняшний день представляет эта лига
    А чем Ла лига от Франции отличается? Что там Амьены и Генгамы полубанкроты то и в Испании Уески да Эйбары. Не вижу разнецы кому забевать. Коэфицент назначен правельно.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил nogganov_01
       7 / 954
    24 апреля в 16:37
    а сколько голов забила кристина в последнем туру?
    Рон голевой пас отдал на автогол защитника и выйграл с Ювентус чемпеонство.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Шишанутый
       69 / 954
    24 апреля в 16:22
    Как только пенальти дали сразу Месська вышел на поле хотел пробить но не успел а без помощи судьи сам не чего создать не смог. Мбапе в этой туре три гола а гном ноль. Отлично!
    я вчера тоже во дворе 3 забил, позор Месси!
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Мароканский передвижной дельфинарий
       180 / 954
    24 апреля в 14:09
    дежурно , буднично , уверенно .. прагматичность Вальверде начинает надоедать ...сила Барсы в ее атакующем Цунами , Барса играющая на результат - оскорбление болельщиков и отход от основ клуба
    Реал три раза обыграли? Ты очем Жменяка? Такого отрыва от Мадрида давно не было..
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил allemz
       180 / 954
    24 апреля в 14:08
    Барселона чемпион?
    в Субботу!
    STVA 1
    STVA 1 ответил shlomo
       43 / 954
    24 апреля в 13:52
    Все таки Барса, есть Барса....как не крути...
    Видно , что о Ливерпуле мысли
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил Шишанутый
       60 / 954
    24 апреля в 13:31
    Как только пенальти дали сразу Месська вышел на поле хотел пробить но не успел а без помощи судьи сам не чего создать не смог. Мбапе в этой туре три гола а гном ноль. Отлично!
    Утешайся голами мбаппе в мусорном чемпе Франции ,которому какой-то баран присвоил коэффициент 2 просто так. Всем давно ясно что из себя на сегодняшний день представляет эта лига
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    24 апреля в 12:18
    были и сомнения, однако...
    Карлсон который живёт на крыше
    Карлсон который живёт на крыше
    24 апреля в 11:16
    Снимайте премодерацию. За что вообще меня туда отправили. Я правила не нарушаю
    nogganov_01
    nogganov_01 ответил Шишанутый
    24 апреля в 11:15
    Как только пенальти дали сразу Месська вышел на поле хотел пробить но не успел а без помощи судьи сам не чего создать не смог. Мбапе в этой туре три гола а гном ноль. Отлично!
    а сколько голов забила кристина в последнем туру?
    Карлсон который живёт на крыше
    Карлсон который живёт на крыше
    24 апреля в 11:13
    Ох уж эти жулики. Как только их прижали, так сразу и липовая пенка.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил ESPANOL
       154 / 954
    24 апреля в 11:13
    Не игра, а тихий ужас! Без Альбы, Месси и Ракитича такое впечатление, что по полю бегают мужики, абсолютно не знающие, что им нужно делать с мячем и вообще не понимающие что это за игра такая! Аленья, дуб дубом! Ему скорее подойдет фамилия Поленья. Играет в примитивный футбол, называемый Отдай ближнему. Не читает игру и не видет поля. Я уже не говорю о забеганиях и взаимопонимании. Роберто, как был дуболомом, так им и остался. Каждый второй пас неточный. Прострелы и навесы в штрафной, как Бог на душу положит. Коу полный ноль! Лео пытался его научить подключениям к атаке, но понял, что это бесполезное занятие. Суарес только суетится и больше ничего! Дембеле был похож на папуаса, который первый раз в жизни увидел мяч. Умтити простительно, он после травмы. Видаль носится много по полю, но отдачи мало, часто теряет голову и лепит косяки. Без Месси, кто в лес, кто по дрова. Нет Иньесты и Хави или подобных им игроков. Надеюсь на голандцев. А так, только Альба может помочь. Если ничего не исправить, то с Ливером ловить нечего. Там жесткий прессинг оба тайма и мешина давления на ворота соперника. Расслабленность часто вредит в самый ответственный момент.
    по моему ты не понял состояние команды. команда мысленно только о лч думает и зачем надрывать пятую точку в чемпе который выигран
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       121 / 954
    24 апреля в 11:12
    Без Месси нет нападение у Барсы.Коутиньо должен уйти.Олень быстрый и играет лучше.Дембель не может пока придти в себя.Пике молодец.Месси готовится к хек трикам.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       40 / 954
    24 апреля в 10:41
    Вперёд Барсаа😂😂💪💪💪💪
    Штампуем очередное чемпионство.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    24 апреля в 10:23
    Как только пенальти дали сразу Месська вышел на поле хотел пробить но не успел а без помощи судьи сам не чего создать не смог. Мбапе в этой туре три гола а гном ноль. Отлично!
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    24 апреля в 10:14
    Кто бы сомневался в победу Барсы.
    minai
    minai
       325 / 954
    24 апреля в 09:06
    Невероятно.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил нечитайло
       180 / 954
    24 апреля в 09:02
    Выстрадали
    невидяйло?
    shlomo
    shlomo
       125 / 954
    24 апреля в 07:40
    Все таки Барса, есть Барса....как не крути...
    нечитайло
    нечитайло
       835 / 954
    24 апреля в 07:10
    Выстрадали
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       246 / 954
    24 апреля в 07:09
    Лёню бы пораньше выпустили.
    saha100
    saha100
       132 / 954
    24 апреля в 06:45
    В этом году в России и Испании самые 2ские чемпионы
    saha100
    saha100
       132 / 954
    24 апреля в 06:44
    Аленья это серьезно
    dok66
    dok66
       688 / 954
    24 апреля в 06:35
    Молодцы. Все ближе чемпионство 2019 !
    Гавроша
    Гавроша ответил Ангел неБесГрешен
       30 / 954
    24 апреля в 06:29
    Месси даже пенальти не стал бить...
    Не роналду, тот никому не отдает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    24 апреля в 06:01
    Месси даже пенальти не стал бить...
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    24 апреля в 05:39
    С победой Барсу!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       130 / 954
    24 апреля в 05:38
    Молодца ребята.
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