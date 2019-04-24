«Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии. В полуфинале «Лейпциг» одержал победу над «Гамбургом».
Гамбург, стадион Фолькспаркштадион
«Гамбург» - РБ «Лейпциг» 1:3 (1:1)
Голы: Джатта 24 - Поульсен 12, Янжичич 53 (автогол), Форсберг 72
«Гамбург»: Поллерсбек, Янжичич (Хант 73), ван Дронгелен, Лакруа, Дуглас Сантос, Мангала (Холтби 79), Джатта, Ласогга, Нарей, Юнг
Главный тренер: Вольф Ханнес.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Кампль (Демме 90+3), Лаймер, Вернер, Поульсен, Форсберг (Мукиеле 73), Забитцер (Айдара 90)
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждение: Орбан 58
Судья: Брих Феликc.
Напомним, что в минувшие выходные «Лейпциг» одержал победу над гладбахской «Боруссией» в рамках чемпионата Германии.