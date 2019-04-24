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«Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

24 апреля 2019, 00:06
ГамбургЛоготип футбольный клуб Гамбург1 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии. В полуфинале «Лейпциг» одержал победу над «Гамбургом».

Гамбург, стадион Фолькспаркштадион

«Гамбург» - РБ «Лейпциг» 1:3 (1:1)
Голы: Джатта 24 - Поульсен 12, Янжичич 53 (автогол), Форсберг 72

«Гамбург»: Поллерсбек, Янжичич (Хант 73), ван Дронгелен, Лакруа, Дуглас Сантос, Мангала (Холтби 79), Джатта, Ласогга, Нарей, Юнг
Главный тренер: Вольф Ханнес.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Кампль (Демме 90+3), Лаймер, Вернер, Поульсен, Форсберг (Мукиеле 73), Забитцер (Айдара 90)
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждение: Орбан 58

Судья: Брих Феликc.

Напомним, что в минувшие выходные «Лейпциг» одержал победу над гладбахской «Боруссией» в рамках чемпионата Германии.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   117 / 954
24 апреля в 09:05
жаль Гамбург не победил
ДСА
ДСА
   133 / 954
24 апреля в 04:46
Тут класс сказался.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
24 апреля в 01:01
Лейпциг с победой!
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 01:00
Это большой успех!!!!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 00:08
Мои поздравления РБ!
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