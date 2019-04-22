«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бернли».
«Синие» набирают 67 очков и пока занимают 4-е место в таблице, у «Бернли» 40 баллов (15-е место).
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».
«Челси» - «Бернли» - 2:2 (2:2)
Голы: Канте 12, Игуаин 14 - Хендрик 8, Барнс 24
«Челси»: Кепа, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич 46), Игуаин (Жиру 77), Азар, Хадсон-Одои (Педро 41)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Бернли»: Хитон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Лоутон, Корк, Вествуд, Макнил, Хендрик, Вуд, Барнс
Главный тренер: Дайч Шон.
Предупреждения: Хитон 32, Педро 90+2, Ковачич 90+4.
Судья: Фрэнд Кевин.
В другой игре тура «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Эвертоном» (0:4).
https://www.youtube.com/watch?v=ylpNEb31k4U
>Бесплатное и никому ненужное решение по атаке))
Ну хз, по мне Миши единственный норм кандидат, но и ты прекрасно понимаешь, что на Тэмми не будут делать ставку как на основного напа.
Короче, выкупят Игуаина))
>Бесплатное и никому ненужное решение по атаке))
Ну хз, по мне Миши единственный норм кандидат, но и ты прекрасно понимаешь, что на Тэмми не будут делать ставку как на основного напа.
Короче, выкупят Игуаина))
Быстрее уволят
Быстрее уволят
Надеюсь этого бездаря продадут
Надеюсь этого бездаря продадут
Батшуайи это тот нап, который нужен Челси ввиду трансферного запрета. Я б сказал, наиболее приемлемый вариант.
Батшуайи это тот нап, который нужен Челси ввиду трансферного запрета. Я б сказал, наиболее приемлемый вариант.