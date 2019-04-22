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«Челси» не смог обыграть «Бернли»

22 апреля 2019, 23:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 35-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бернли».

«Синие» набирают 67 очков и пока занимают 4-е место в таблице, у «Бернли» 40 баллов (15-е место).

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Бернли» - 2:2 (2:2)
Голы: Канте 12, Игуаин 14 - Хендрик 8, Барнс 24

«Челси»: Кепа, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич 46), Игуаин (Жиру 77), Азар, Хадсон-Одои (Педро 41)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Бернли»: Хитон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Лоутон, Корк, Вествуд, Макнил, Хендрик, Вуд, Барнс
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Хитон 32, Педро 90+2, Ковачич 90+4.

Судья: Фрэнд Кевин.

В другой игре тура «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Эвертоном» (0:4).

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Все комментарии
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
23 апреля в 20:18
Челси много чего не смог в этом сезоне
abramjan
abramjan ответил cska plus
   404 / 959
23 апреля в 17:00
Лидер позорников АПЛ!
тут хотя бы ничья а вот лидер позорников эвертону слил вчера
Tott_Hot
Tott_Hot
   259 / 959
23 апреля в 12:41
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   655 / 959
23 апреля в 12:17
Сарри сейчас мурлыча под нос: Ландон гудбай, уия, Ландон прощай я здесь чужой

подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
23 апреля в 11:58
Абрамович, продай Челси!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Таганский
   266 / 959
23 апреля в 11:29
Чему курильщик "научил", так это бесполезному 150% владению и бесполезным 898 пасам за матч.. По ходу, не войдет Челси в топ-4, увы.. А, может, это и к лучшему..
Копирует Перса,когда тот такую же постановку делал и был на грани вылета из клуба. Просто у Гварди в голове серое вещество, а не макарон на и он все изменил... Мне вот интересно,какие блюда он пишет в своем блокноте, извращаясь над пастой.
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   69 / 959
23 апреля в 11:28
Я учёл 2 поражения там. У "Челси" и МЮ тоже не по 4 игры дома с "Хаддерсфилдом")
а, ну тогда все гладко)
kust07
kust07
   82 / 959
23 апреля в 11:26
лузеры
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   266 / 959
23 апреля в 11:19
Челси могли и проиграть даичу, так что ничья это не самое плохое.Даже Ливерпуль испытывал проблемы и две игры Бернли открывали счёт,но кульминация была по шаблону.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
23 апреля в 10:42
Надо же, споткнулись на ровном месте.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
23 апреля в 09:02
Их дела...
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   592 / 959
23 апреля в 08:50
Хороший результат !
particular
particular
   1 / 959
23 апреля в 08:23
Синим уже многое не под силу... А, ведь, были и лучшие времена...
Dark MU
Dark MU
   884 / 959
23 апреля в 08:09
Ну хотя бы так, оставили шансы)
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
23 апреля в 07:43
Неожиданный результат мягко говоря.
shlomo
shlomo
   128 / 959
23 апреля в 07:37
Сдулся Челси.....жаль, но ничего не поделаешь....
dok66
dok66
   667 / 959
23 апреля в 07:22
Все. Опять мимо
cska plus
cska plus
   20 / 959
23 апреля в 07:19
Лидер позорников АПЛ!
GKN
GKN
   730 / 959
23 апреля в 06:53
Бывает
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
23 апреля в 05:34
И Азар не вытянул
112910415
112910415
   97 / 959
23 апреля в 05:12
пусто-пусто
ОПС
ОПС
   444 / 959
23 апреля в 04:19
Не прокатило.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
23 апреля в 02:23
В этом году Челси прям так настойчиво спорит с Арсеналом за звание главный неудачник АПЛ
Mangur
Mangur
   728 / 959
23 апреля в 01:23
Жуки навозные.
allemz
allemz ответил George-CFC
   39 / 959
23 апреля в 00:47
вообще, смешно читать о Батшуайи, видимо ты не видел его провалы за Валенсию))) Надеюсь этого бездаря продадут
Я ж заранее указал))
>Бесплатное и никому ненужное решение по атаке))

Ну хз, по мне Миши единственный норм кандидат, но и ты прекрасно понимаешь, что на Тэмми не будут делать ставку как на основного напа.
Короче, выкупят Игуаина))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   209 / 959
23 апреля в 00:45
В каждом провале есть большой плюс.
Быстрее уволят
beefs
beefs
   194 / 959
23 апреля в 00:43
Ну вот, а хотели в ЛЧ....
George-CFC
George-CFC ответил allemz
   389 / 959
23 апреля в 00:39
вообще, смешно читать о Батшуайи, видимо ты не видел его провалы за Валенсию)))
Надеюсь этого бездаря продадут
allemz
allemz ответил George-CFC
   39 / 959
23 апреля в 00:35
Ты его стату за виалланов видел? Батшуайи чертово дно в голове которого только губка боб
И чего? Уже 3 года по арендам скитается. Не там и не там, как говорится.
Батшуайи это тот нап, который нужен Челси ввиду трансферного запрета. Я б сказал, наиболее приемлемый вариант.
George-CFC
George-CFC ответил allemz
   389 / 959
23 апреля в 00:33
Более-менее - 37 матчей, 25 голов и 3 голевые в 20 лет)))
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