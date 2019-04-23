ГлавнаяНовости

«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном»

23 апреля 2019, 23:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» (70 очков) располагается на третьем месте, «Брайтон» (34 очка) - 17-й.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (0:0)
Гол: Эриксен 88

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Эриксен, Ваньяма (Дэвис 82), Алли, Моура (Янссен 80), Льоренте, Сон (Фойт 90)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Данк, Даффи, Бернардо, Гросс, Стивенс, Биссума (Каял 86), Джаханбахш (Марч 73), Андоне (Мюррэй 64), Локадия
Главный тренер: Хьютон Крис.

Предупреждения: Андоне 35, Эриксен 46, Бернардо 75

Судья: Кавана Крис.

Напомним, что недавно «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии33
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии74
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   267 / 954
24 апреля в 15:17
Никто не плачет, ты о чем? Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным? Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно. Но ВАР круто вам помог.
если как нейтральный болельщик,а я им по ходу матча и стал,хотя сначала за Сити был, то в том случае,акцентированной игры рукой не было,даже Лоренте пытался сделать максимум,что бы мяч не коснулся.... рука была прижата к корпусу и тут тот случай,когда мяч угодил в руку... Можно было не засчитать гол - тут зависит от рефери,но скорее всего было взятие,нежели нарушение.В таких случаях и пенальти нельзя назначать,если бы Лоренте был обороняющейся стороной.
Понимаю,что обидно проигрывать тому,у которого по ходу всего сезона выигрывали,но Фортуна так распорядилась. Конечно халявный не забитый пеналь,очень сильно подломил расклад сил, Акила "промахнулся",правда не только на Шпрот Арене,но и на Энфилде.
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:54
С победой Пернатых! Как же классно они в этом сезоне гоняют...
Аж зависть такая, белая...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
24 апреля в 09:26
эти Шпроты такие смешные. всю игру ныряли и ныряли в штрафной,а рефери молчит. Учись школота у Салаха)))) правда курсы дорогостоящие. Брайтон держался до конца,а вот с уходом Эриксона кто же забивать будет. Надеюсь Кейн репетирует падения в штрафной?!!!!
DXTK
DXTK
   140 / 954
24 апреля в 09:20
Вот это вот отскокище на классе. Одного мяча хватило если Кейна нет, Сон не решает, есть Эриксен, который забивает. бомби бомби бомби...........
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Tommy Lee
   256 / 954
24 апреля в 08:33
Курятник отскочил.
завидуйте молча) я бы так сильно не глагольствовал на твоем месте перед вечерним изнасилованием))
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
24 апреля в 07:05
Курятник отскочил.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил allemz
   256 / 954
24 апреля в 06:08
Никто не плачет, ты о чем? Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным? Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно. Но ВАР круто вам помог.
А как Агуэро чуть ли не по волейбольному закидывал мяч в ворота Арсенала - это можно, здесь промолчим, да?)
Tott_Hot
Tott_Hot ответил allemz
   256 / 954
24 апреля в 06:03
Никто не плачет, ты о чем? Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным? Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно. Но ВАР круто вам помог.
Рука была прижата к телу, всё в пределах установленных правил. Если бы мяч отскочил от вскинутой руки, тогда бы еще мог быть разговор. А так Льоренте направлено двигал себя в стороны ворот, и тут хоть яйцами забивай, игра телом, ты хоть убейся)
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 04:47
Тоттенхэму постоянно везёт
mangoх12
mangoх12 ответил Tott_Hot
   32 / 954
24 апреля в 00:40
А причем тут ВАР? Не солидно как-то претенденту на чемпионство плакаться из-за ЗАКОННОГО проигрыша.
он никак от ВАРа не отойдет, зацепило Вовочку конкретно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
24 апреля в 00:40
Можно сказать, что Шпорам просто повезло, но на самом деле они заслужили эту победу, давили весь матч, и в итоге додавили все-таки Брайтон, которые сегодня играли на 0-0, но чуть чуть не дотерпели.
starche
starche
   204 / 954
24 апреля в 00:27
Просто повезло.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
24 апреля в 00:22
знатный отскок
25процентный клоун
25процентный клоун ответил allemz
   19 / 954
24 апреля в 00:13
Вот о том и речь,в двух шагах от ушастого ,а с Брайтоном мучаются . В этом году слабый Реал,Барса,от части,никакущая Бавария,влет ПСЖ и травма Нэймара,вообщем ЛЧ вполне себе по зубам крепким командам ,а вот АПЛ недосягаема,ливер рекордное кол-во очков взял
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   70 / 954
24 апреля в 00:11
Отскокише курятины
cannongun
cannongun ответил alexov222
   117 / 954
24 апреля в 00:04
думал Брайтон добьется сегодня своего,им больше очка сегодня и не надо было,задача стояла оторваться от Кардиффа на 4 пункта. хорошо защищались. для ФанГалактикоса: мое мнение на счет него не поменялось изза забитого гола. повезло вытащить матч,но столько брака по ходу всего матча. и это не единичный матч,а идет с нового года. сейчас он просто хороший игрок,от былого Эриксена осталась в лучшем случае половина,к тому же меньшая
я с тобой согласен Алекс, что прынц сдал аки дохлый поц. все его спасительные голы сдаля вещь красивая и нужная, но на фоне того брака, который остальные 99% игрового времени, меркнут безвозвратно.
хз что с ним не так... может реально мотивацию потерял
allemz
allemz ответил 25процентный клоун
   39 / 954
23 апреля в 23:58
ЛЧ проще выиграть чем АПЛ,в этом году
Они разве претендовали на победу в АПЛ?
allemz
allemz ответил Tott_Hot
   39 / 954
23 апреля в 23:57
А причем тут ВАР? Не солидно как-то претенденту на чемпионство плакаться из-за ЗАКОННОГО проигрыша.
Никто не плачет, ты о чем?
Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным?
Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно.
Но ВАР круто вам помог.
alexov222
alexov222
   126 / 954
23 апреля в 23:55
думал Брайтон добьется сегодня своего,им больше очка сегодня и не надо было,задача стояла оторваться от Кардиффа на 4 пункта. хорошо защищались.

для ФанГалактикоса: мое мнение на счет него не поменялось изза забитого гола. повезло вытащить матч,но столько брака по ходу всего матча. и это не единичный матч,а идет с нового года. сейчас он просто хороший игрок,от былого Эриксена осталась в лучшем случае половина,к тому же меньшая
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 23:53
Тоттенхэм с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил allemz
   19 / 954
23 апреля в 23:49
Но без Уокера туго))
sparxx2
sparxx2 ответил cannongun
   253 / 954
23 апреля в 23:46
еееее с победой! ну такое - на классе порешали в концовке как было уже не раз в этом сезоне. молодцы, что взяли 3 очка где должны были, хотя не без нервов. но с такой игрой против Аякса делать нечего априори. спасибо Брайтону за борьбу, надеюсь Хьютон не вылетит
Не вылетит из за разницы забитых и пропущенных, хотя у Кардиффа программа по легче.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
23 апреля в 23:45
ЛЧ проще выиграть чем АПЛ,в этом году
Tott_Hot
Tott_Hot ответил allemz
   256 / 954
23 апреля в 23:45
Ну молодцы, оказывается и без ВАРа могете))
А причем тут ВАР? Не солидно как-то претенденту на чемпионство плакаться из-за ЗАКОННОГО проигрыша.
allemz
allemz
   39 / 954
23 апреля в 23:41
Ну молодцы, оказывается и без ВАРа могете))
cannongun
cannongun
   117 / 954
23 апреля в 23:41
еееее с победой! ну такое - на классе порешали в концовке как было уже не раз в этом сезоне. молодцы, что взяли 3 очка где должны были, хотя не без нервов. но с такой игрой против Аякса делать нечего априори.
спасибо Брайтону за борьбу, надеюсь Хьютон не вылетит
Tott_Hot
Tott_Hot
   256 / 954
23 апреля в 23:40
Эриксен долго пристреливался, но в итоге наказал чаек за игру в стиле Бернли. Едем дальше, впереди неудобные молотки
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   314 / 954
23 апреля в 23:39
Всех Шпор с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100