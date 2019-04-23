«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» (70 очков) располагается на третьем месте, «Брайтон» (34 очка) - 17-й.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (0:0)
Гол: Эриксен 88
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Эриксен, Ваньяма (Дэвис 82), Алли, Моура (Янссен 80), Льоренте, Сон (Фойт 90)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Данк, Даффи, Бернардо, Гросс, Стивенс, Биссума (Каял 86), Джаханбахш (Марч 73), Андоне (Мюррэй 64), Локадия
Главный тренер: Хьютон Крис.
Предупреждения: Андоне 35, Эриксен 46, Бернардо 75
Судья: Кавана Крис.
Напомним, что недавно «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити».
Понимаю,что обидно проигрывать тому,у которого по ходу всего сезона выигрывали,но Фортуна так распорядилась. Конечно халявный не забитый пеналь,очень сильно подломил расклад сил, Акила "промахнулся",правда не только на Шпрот Арене,но и на Энфилде.
Понимаю,что обидно проигрывать тому,у которого по ходу всего сезона выигрывали,но Фортуна так распорядилась. Конечно халявный не забитый пеналь,очень сильно подломил расклад сил, Акила "промахнулся",правда не только на Шпрот Арене,но и на Энфилде.
Аж зависть такая, белая...
Аж зависть такая, белая...
хз что с ним не так... может реально мотивацию потерял
хз что с ним не так... может реально мотивацию потерял
Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным?
Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно.
Но ВАР круто вам помог.
Когда мяч от руки попадает в бедро, считаешь законным?
Просто когда на фоне ВАРодеяний в матче с вами, вспоминаешь как испанские жулики брали ЛЧ еще до ВАРа вкупе с судейскими скандалами, вот это да, обидно.
Но ВАР круто вам помог.
для ФанГалактикоса: мое мнение на счет него не поменялось изза забитого гола. повезло вытащить матч,но столько брака по ходу всего матча. и это не единичный матч,а идет с нового года. сейчас он просто хороший игрок,от былого Эриксена осталась в лучшем случае половина,к тому же меньшая
для ФанГалактикоса: мое мнение на счет него не поменялось изза забитого гола. повезло вытащить матч,но столько брака по ходу всего матча. и это не единичный матч,а идет с нового года. сейчас он просто хороший игрок,от былого Эриксена осталась в лучшем случае половина,к тому же меньшая
спасибо Брайтону за борьбу, надеюсь Хьютон не вылетит
спасибо Брайтону за борьбу, надеюсь Хьютон не вылетит