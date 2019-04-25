Клопп: «Я ожидал, что „Ман Сити“ обыграет „Манчестер Юнайтед“»

В среду «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и теперь имеет большие шансы на чемпионство, ведь в календаре не осталось сильных соперников. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп воспринял произошедшее спокойно.
Именно такого результата я и ожидал. «Манчестер Юнайтед» делал всё, что мог, но ближе к концу матча стало понятно, что они ничего не смогут противопоставить «Сити».
Воспринял результат спокойно.
А МС да... конечно это всё новенькие фанаты, быстро появившиеся как и у любого сильно выступающего клуба.
А МС да... конечно это всё новенькие фанаты, быстро появившиеся как и у любого сильно выступающего клуба.
Но если Ливер не выиграет чемпионство, я тоже могу сказать, что ожидал этого. Впрочем, как и все другие люди так скажут.
Но если Ливер не выиграет чемпионство, я тоже могу сказать, что ожидал этого. Впрочем, как и все другие люди так скажут.
Ливерпулю не стоит на Сити смотреть, нужно просто выигрывать все матчи. Мне кажется, если возьмут максимум очков, то шансы на чемпионство есть.
Ливерпулю не стоит на Сити смотреть, нужно просто выигрывать все матчи. Мне кажется, если возьмут максимум очков, то шансы на чемпионство есть.
Это точно не про соккеровских мерсисайдцев)
Это точно не про соккеровских мерсисайдцев)