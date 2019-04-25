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Клопп: «Я ожидал, что „Ман Сити“ обыграет „Манчестер Юнайтед“»

25 апреля 2019, 16:33
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В среду «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и теперь имеет большие шансы на чемпионство, ведь в календаре не осталось сильных соперников. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп воспринял произошедшее спокойно.

Именно такого результата я и ожидал. «Манчестер Юнайтед» делал всё, что мог, но ближе к концу матча стало понятно, что они ничего не смогут противопоставить «Сити».

Воспринял результат спокойно.

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Все комментарии
sergsudak
sergsudak
26 апреля в 12:43
А чего ОЖИДАТЬ было, обычная сдача матча: счастливые фаны мю и мс посмеялись над теми кто ОЖИДАЛ! Без стеба считаю, от Бернли ОЖИДАТЬ большего стоит!
allemz
allemz ответил Князь Московский
   39 / 954
26 апреля в 12:20
НЕ вовремя тот перешёл к сквозерам. А мог бы чемпионом АПЛ стать)
Милнер так-то уже брал АПЛ в составе МС)
anyway
anyway
   200 / 954
25 апреля в 23:37
Клопп: «Я ожидал, что „Ливерпуль“ опять останется без трофеев»
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Kirill Erokhin
   70 / 954
25 апреля в 22:58
У ман сити нету фанатов одна глорота
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Князь Московский
   70 / 954
25 апреля в 22:57
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Martini_1987
       162 / 954
    25 апреля в 22:52
    Интересно, кто топил за голубых до того, когда их купили басурмане. Ответ очевиден, нито из присутсвующих тут синеманков, это тоже самое, если вест хэм купили бы китайцы и вливали в него миллиарды, тут махом появились бы такие же новоявленные фаны, мол "мы з дедтсва за молотков", да кого там, с самого оплодотворения яйцеклетки. Так что уж точно не им тут тыкать, и рассуждать об адекватности кого бы то ни было.
    Так большинство здесь это фанаты Барсы, которые поддерживают Citeh из-за Гвардиолы, хотя есть и фанаты именно МС, хотя их немного, а вообще большинство фанатов Сити, даже в Англии появилось уже после покупки Мансуром МС, точно так же было с Челси после покупки его Абрамовичем.
    Artuom
    Artuom ответил Martini_1987
       203 / 954
    25 апреля в 22:20
    Интересно, кто топил за голубых до того, когда их купили басурмане. Ответ очевиден, нито из присутсвующих тут синеманков, это тоже самое, если вест хэм купили бы китайцы и вливали в него миллиарды, тут махом появились бы такие же новоявленные фаны, мол "мы з дедтсва за молотков", да кого там, с самого оплодотворения яйцеклетки. Так что уж точно не им тут тыкать, и рассуждать об адекватности кого бы то ни было.
    Ну у молотков ещё бы нашлись... всётаки топовая в своё время школа была у них, хороших футболистов воспитывали.
    А МС да... конечно это всё новенькие фанаты, быстро появившиеся как и у любого сильно выступающего клуба.
    Artuom
    Artuom ответил Князь Московский
       203 / 954
    25 апреля в 22:16
    НЕ вовремя тот перешёл к сквозерам. А мог бы чемпионом АПЛ стать)
    Он бы сыграл максимум в 8-10 матчах. Так что перешел правильно, Милнер всегда практику ставил выше наград полученных просто так(заработанными другими футболистами твоей команды). Такой наградой профессионал не может гордиться.
    Martini_1987
    Martini_1987
       327 / 954
    25 апреля в 21:04
    Интересно, кто топил за голубых до того, когда их купили басурмане. Ответ очевиден, нито из присутсвующих тут синеманков, это тоже самое, если вест хэм купили бы китайцы и вливали в него миллиарды, тут махом появились бы такие же новоявленные фаны, мол "мы з дедтсва за молотков", да кого там, с самого оплодотворения яйцеклетки. Так что уж точно не им тут тыкать, и рассуждать об адекватности кого бы то ни было.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       738 / 954
    25 апреля в 20:57
    Уважаю Клоппа как тренера. Жаль, что он не возглавил МЮ..
    Но если Ливер не выиграет чемпионство, я тоже могу сказать, что ожидал этого. Впрочем, как и все другие люди так скажут.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Igo0rek
       13 / 954
    25 апреля в 20:00
    Надоест, скатится... И что с того?
    Зато великий Ливерпуль будет снова 30 лет навязывать лидеру борьбу за титул. Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Artuom
       13 / 954
    25 апреля в 19:59
    Почему?)
    НЕ вовремя тот перешёл к сквозерам. А мог бы чемпионом АПЛ стать)
    Igo0rek
    Igo0rek ответил fanliverpoolfan
       136 / 954
    25 апреля в 19:59
    Голубятины ждёт участь челси,шейхам надоест этот проект,как абрамовичу,и скатитесь вниз в борьбу за выживание.
    Надоест, скатится... И что с того?
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Artuom
       136 / 954
    25 апреля в 19:58
    Почему?)
    Он болел за МЮ и во всю разглагольствовал на эту тему.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Lewa2708
       13 / 954
    25 апреля в 19:58
    Тоже был спокоен, смысл дёргаться? Ливерпуль уже много очков растерял на протяжении сезона, чтобы с такими конкурентами выиграть чемпионат, надо выигрывать все 38 игр
    Не плачь, Ливерке судьи часть потерянных очков компенсировали.)
    Artuom
    Artuom ответил Igo0rek
       203 / 954
    25 апреля в 19:39
    Я просто хочу передать привет Джеймсу Милнеру.
    Почему?)
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       28 / 954
    25 апреля в 19:39
    Ещё перед игрой с Тоттенхэмом я почему-то больше на Лестер надеялся, чем на кур и МЮ. Да и в последнем туре у Сити непростая будет игра на выезде с Брайтоном, которому очки позарез нужны будут в борьбе за выживание.
    Ливерпулю не стоит на Сити смотреть, нужно просто выигрывать все матчи. Мне кажется, если возьмут максимум очков, то шансы на чемпионство есть.
    Sаshа
    Sаshа
       185 / 954
    25 апреля в 19:13
    все ожидали
    dzvinka
    dzvinka
       67 / 954
    25 апреля в 18:34
    да мю никакой.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    25 апреля в 18:29
    Я ставил на победу Манчестера не подвели
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил allemz
       70 / 954
    25 апреля в 18:12
    Голубятины ждёт участь челси,шейхам надоест этот проект,как абрамовичу,и скатитесь вниз в борьбу за выживание.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       587 / 954
    25 апреля в 18:11
    Как бы чемп не закончился Клоппу себя упрекнуть не в чем.
    Rizo1
    Rizo1 ответил allemz
       255 / 954
    25 апреля в 17:41
    "Воспринял результат спокойно." Это точно не про соккеровских мерсисайдцев)
    вообще спокойно приняли! после игры с ирисками видно было что муму поплыл! так что очевидность на табло
    Lewa2708
    Lewa2708
       165 / 954
    25 апреля в 17:40
    Тоже был спокоен, смысл дёргаться? Ливерпуль уже много очков растерял на протяжении сезона, чтобы с такими конкурентами выиграть чемпионат, надо выигрывать все 38 игр
    Igo0rek
    Igo0rek
       136 / 954
    25 апреля в 17:10
    Я просто хочу передать привет Джеймсу Милнеру.
    allemz
    allemz
       39 / 954
    25 апреля в 16:42
    "Воспринял результат спокойно."

    Это точно не про соккеровских мерсисайдцев)
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