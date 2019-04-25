Клопп: «Я ожидал, что „Ман Сити“ обыграет „Манчестер Юнайтед“»

25 апреля 2019, 16:33

В среду «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и теперь имеет большие шансы на чемпионство, ведь в календаре не осталось сильных соперников. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп воспринял произошедшее спокойно.