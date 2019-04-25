«Челси» высказался относительно невключения Азара в сборную года

Эден Азар попал шорт-лист из 6 человек на голосование за Лучшего игрока сезона, но оказался вне символической сборной АПЛ 2018/19, которая была объявлена сегодня утром.

Азар проводит свой лучший сезон в АПЛ в плане результативности, занимая первое место среди всех игроков сезона Премьер-Лиги по этому показателю.

Если Эден забьет еще один мяч в оставшихся трех матчах, он превзойдет свой показатель - 16 забитых голов в сезоне 2016/17. Он уже сделал на 2 голевых паса больше (13), чем в его предыдущем лучшем сезоне АПЛ по голевым передачам (11 передач в сезоне 2012/13).

Сборная сезона ПФА определяется футболистами соответствующей лиги. Выбор АПЛ в этом году во многом отражает составы двух команд, претендующих на титул. В символическую сборную попал всего один игрок (Поль Погба) из команды, которая не борется за титул, однако не попал Мохамед Салах.

В воскресенье в Лондоне состоится церемония награждения, на которой Эден Азар узнает, является ли он Лучшим игроком года. Бельгиец будет соперничать за эту награду с Серхио Агуэро, Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, а также Садио Мане и Вирджилом ван Дейком.