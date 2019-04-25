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«Челси» высказался относительно невключения Азара в сборную года

25 апреля 2019, 16:02

Несмотря на яркую игру в этом сезоне, полузащитник «Челси» Эден Азар не вошел в символическую сборную АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). Лондонский клуб отреагировал на это и опубликовал заявление.

Эден Азар попал шорт-лист из 6 человек на голосование за Лучшего игрока сезона, но оказался вне символической сборной АПЛ 2018/19, которая была объявлена сегодня утром.

Азар проводит свой лучший сезон в АПЛ в плане результативности, занимая первое место среди всех игроков сезона Премьер-Лиги по этому показателю.

Если Эден забьет еще один мяч в оставшихся трех матчах, он превзойдет свой показатель - 16 забитых голов в сезоне 2016/17. Он уже сделал на 2 голевых паса больше (13), чем в его предыдущем лучшем сезоне АПЛ по голевым передачам (11 передач в сезоне 2012/13).

Сборная сезона ПФА определяется футболистами соответствующей лиги. Выбор АПЛ в этом году во многом отражает составы двух команд, претендующих на титул. В символическую сборную попал всего один игрок (Поль Погба) из команды, которая не борется за титул, однако не попал Мохамед Салах.

В воскресенье в Лондоне состоится церемония награждения, на которой Эден Азар узнает, является ли он Лучшим игроком года. Бельгиец будет соперничать за эту награду с Серхио Агуэро, Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, а также Садио Мане и Вирджилом ван Дейком.  

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Все комментарии
311
311
   53 / 954
26 апреля в 01:49
Плевать на все эти звания! Главное, что Азар играет на высоте и тащит почти в одиночку Челси в один и худших сезонов клуба!)
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 18:37
погба включили в эту "сборную" суто чтобы отдать должное людям с ограничеными возможностьями, в Англии любят политкоректность в этом вопросе.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
25 апреля в 18:22
Да наплевать на все эти символические сборные. Давно понятно что туда попадают за пиар а не за заслуги! Вон гном постояно всякие награды получает типа "лучшего игрока матча", даже если он не играл в этом матче. Главное что Азар будет в Реале в лучшем клубе мира где сможет показать свои лучшие качества и выйграть большие трофеи.
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
25 апреля в 17:23
Всё по делу конечно в этом заявлении. Азар, как минимум заслуживал быть в сборной (хотя это вообще ничего не значит по большому счёту)
Но, что касается звания лучший игрок года, то моё мнение им станет Ван Дейк либо Стерлинг, оба провели сезон на высоте.
Imrebellion
Imrebellion
   303 / 954
25 апреля в 17:09
Клубу стоило перечислить прям всё по факту: Помимо лидерства по гол+пас, он один из лучших в мире по индивидуально созданным голевым моментам, также по обводкам; половина результативности команды на нём; чаще всех стал МОМ (игрок матча); лучший в чемпионате по средней оценке за весь сезон, также один из лучших в мире.
Голы топ6, если и забивали, то непосредственно с его участием (против МС и ЛФК, например) и лестные слова других звезд АПЛ, что он лучший - менее значительный, но всё же плюс.
Да, другие тоже классные и достойные. Но побороться за этот индивидуальный трофей, вполне, можно и справедливо.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
25 апреля в 16:10
позор Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) которая не включила Азара в сборную года
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