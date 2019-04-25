«Челси» высказался относительно невключения Азара в сборную года

Несмотря на яркую игру в этом сезоне, полузащитник «Челси» Эден Азар не вошел в символическую сборную АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). Лондонский клуб отреагировал на это и опубликовал заявление.
Эден Азар попал шорт-лист из 6 человек на голосование за Лучшего игрока сезона, но оказался вне символической сборной АПЛ 2018/19, которая была объявлена сегодня утром.
Азар проводит свой лучший сезон в АПЛ в плане результативности, занимая первое место среди всех игроков сезона Премьер-Лиги по этому показателю.
Если Эден забьет еще один мяч в оставшихся трех матчах, он превзойдет свой показатель - 16 забитых голов в сезоне 2016/17. Он уже сделал на 2 голевых паса больше (13), чем в его предыдущем лучшем сезоне АПЛ по голевым передачам (11 передач в сезоне 2012/13).
Сборная сезона ПФА определяется футболистами соответствующей лиги. Выбор АПЛ в этом году во многом отражает составы двух команд, претендующих на титул. В символическую сборную попал всего один игрок (Поль Погба) из команды, которая не борется за титул, однако не попал Мохамед Салах.
В воскресенье в Лондоне состоится церемония награждения, на которой Эден Азар узнает, является ли он Лучшим игроком года. Бельгиец будет соперничать за эту награду с Серхио Агуэро, Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, а также Садио Мане и Вирджилом ван Дейком.
Но, что касается звания лучший игрок года, то моё мнение им станет Ван Дейк либо Стерлинг, оба провели сезон на высоте.
Но, что касается звания лучший игрок года, то моё мнение им станет Ван Дейк либо Стерлинг, оба провели сезон на высоте.
Голы топ6, если и забивали, то непосредственно с его участием (против МС и ЛФК, например) и лестные слова других звезд АПЛ, что он лучший - менее значительный, но всё же плюс.
Да, другие тоже классные и достойные. Но побороться за этот индивидуальный трофей, вполне, можно и справедливо.
Голы топ6, если и забивали, то непосредственно с его участием (против МС и ЛФК, например) и лестные слова других звезд АПЛ, что он лучший - менее значительный, но всё же плюс.
Да, другие тоже классные и достойные. Но побороться за этот индивидуальный трофей, вполне, можно и справедливо.