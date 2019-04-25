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Рой Кин: «Какой топ-игрок сейчас пойдёт в „Манчестер Юнайтед“?»

25 апреля 2019, 07:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения «красных дьяволов» в дерби Манчестера (0:2) подчеркнул, что клубу требуется усиление состава, однако топ-футболисты вряд ли решатся на переход в МЮ.

Меня беспокоит то, что МЮ требуется два центральных хавбека и два крайних защитника. Для начала, четыре человека. Но кто будет принимать окончательное решение? Создаётся впечатление, что за кулисами творится хаос.

Я знаю, что Эда Вудворда и скаутский отдел сильно критикуют, будет ли последнее слово за Сульшером? Я не знаю, потому что, если спросить у предыдущих тренеров, держу пари, они скажут, что это было серьёзной проблемой для них.

Кроме того, какой из свободных топ-игроков захочет идти в «Юнайтед»? До недавнего времени, разговаривая с игроками, имевшими шанс перейти в МЮ, я всегда мог сказать им: «Тебе следует перейти этот клуб».

Это замечательный во всех отношениях клуб. Но сейчас мы говорим об игроках, которые хотят завоёвывать большие трофеи. А теперь взгляните на МЮ. Если ты топ-футболист, ты не захочешь сюда приходить, потому что у тебя есть лучшие варианты с точки зрения борьбы за трофеи.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 00:28
бабосы людям ненужны даже...уже...
Tott_Hot
Tott_Hot ответил galem72
   256 / 954
26 апреля в 07:50
Как же не хватает такого капитана МЮ, которой обос**ал бы в раздевалке всяких пагба и санчесов... ((
Времена, когда можно было кидать кроссовки в игроков уже прошли. Сейчас при таком действии ты можешь задеть чувства черных, ЛГБТ, верующих,малых народов, обрезанных и проч. и толерасты сами тебя забросают ссаными тряпками...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   74 / 954
25 апреля в 15:48
Не хотят нормальные игроки переходить в муу, только бегунки
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
25 апреля в 13:10
Щас мю тип челси, где одни крысы зажрались и диктуют свои правила, и сливают любого кто им скажет нет, тот мю что все любили и уважали больше нет, мю мертв, а чтоб оживить его нужен маур и полная свобода действий, чтоб разогнать весь этот сброд.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 13:08
Прав ветеран.
galem72
galem72
   333 / 954
25 апреля в 11:45
Как же не хватает такого капитана МЮ, которой обос**ал бы в раздевалке всяких пагба и санчесов...
((
311
311
   53 / 954
25 апреля в 09:54
Пойдут кому надо, чай не бедный клуб!)
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 09:34
Рой Кин: "МЮ - розовый фламинго,.. середняк".
la_masia
la_masia
   148 / 954
25 апреля в 09:34
Вот и Сульшера скоро ругать начнут.
Да и вообще, кто подбирает игроков в МЮ?
Почему Санчес сидит? В ЛЧ против Барсы, когда он вышел, у МЮ хотя бы моменты начали появляться и движение.
А от Погбы нужно избавляться, талантливый-распи...дяй. В МЮ нужен игрок другого плана на эту позицию.
Rizo1
Rizo1
   255 / 954
25 апреля в 09:10
короче муму середняк!
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 08:38
просто покупайте больше всяких фредов и марсьялей и все будет чики пики , как сейчас ! а лучше просто признайте очевидное , время мю уже вышло , началась Эра Манчестер Сити .
sihafazatron
sihafazatron
   101 / 954
25 апреля в 07:41
Завлечь игроков мю может только при помощи бабок
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 07:41
Нужен топ-менеджер, но Басби и Фергюссоны в неволе не размножаются. Да и времена таких монстров видимо ушли в прошлое. Так же как и славные победы МЮ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 07:38
Мю сейчас в подвешенном состоянии, никто не может предположить, что будет в следующем сезоне. Но я желаю Сульшеру успехов.
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