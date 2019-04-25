Рой Кин: «Какой топ-игрок сейчас пойдёт в „Манчестер Юнайтед“?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения «красных дьяволов» в дерби Манчестера (0:2) подчеркнул, что клубу требуется усиление состава, однако топ-футболисты вряд ли решатся на переход в МЮ .

Меня беспокоит то, что МЮ требуется два центральных хавбека и два крайних защитника. Для начала, четыре человека. Но кто будет принимать окончательное решение? Создаётся впечатление, что за кулисами творится хаос.

Я знаю, что Эда Вудворда и скаутский отдел сильно критикуют, будет ли последнее слово за Сульшером? Я не знаю, потому что, если спросить у предыдущих тренеров, держу пари, они скажут, что это было серьёзной проблемой для них.

Кроме того, какой из свободных топ-игроков захочет идти в «Юнайтед»? До недавнего времени, разговаривая с игроками, имевшими шанс перейти в МЮ , я всегда мог сказать им: «Тебе следует перейти этот клуб».