Рой Кин: «Какой топ-игрок сейчас пойдёт в „Манчестер Юнайтед“?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения «красных дьяволов» в дерби Манчестера (0:2) подчеркнул, что клубу требуется усиление состава, однако топ-футболисты вряд ли решатся на переход в МЮ.
Меня беспокоит то, что МЮ требуется два центральных хавбека и два крайних защитника. Для начала, четыре человека. Но кто будет принимать окончательное решение? Создаётся впечатление, что за кулисами творится хаос.
Я знаю, что Эда Вудворда и скаутский отдел сильно критикуют, будет ли последнее слово за Сульшером? Я не знаю, потому что, если спросить у предыдущих тренеров, держу пари, они скажут, что это было серьёзной проблемой для них.
Кроме того, какой из свободных топ-игроков захочет идти в «Юнайтед»? До недавнего времени, разговаривая с игроками, имевшими шанс перейти в МЮ, я всегда мог сказать им: «Тебе следует перейти этот клуб».
Это замечательный во всех отношениях клуб. Но сейчас мы говорим об игроках, которые хотят завоёвывать большие трофеи. А теперь взгляните на МЮ. Если ты топ-футболист, ты не захочешь сюда приходить, потому что у тебя есть лучшие варианты с точки зрения борьбы за трофеи.
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Да и вообще, кто подбирает игроков в МЮ?
Почему Санчес сидит? В ЛЧ против Барсы, когда он вышел, у МЮ хотя бы моменты начали появляться и движение.
А от Погбы нужно избавляться, талантливый-распи...дяй. В МЮ нужен игрок другого плана на эту позицию.
Да и вообще, кто подбирает игроков в МЮ?
Почему Санчес сидит? В ЛЧ против Барсы, когда он вышел, у МЮ хотя бы моменты начали появляться и движение.
А от Погбы нужно избавляться, талантливый-распи...дяй. В МЮ нужен игрок другого плана на эту позицию.