Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги полуфинального матча с «Вердером» (3:2) в Кубке Германии.

Обе команды приложили много сил сегодня. На стадионе царила неповторимая атмосфера, как и ожидалось. До второго забитого мяча мы показывали хорошую игру. «Вердер» создал больше моментов, чем в матче чемпионата. Здесь они были более энергичны.

Мы заслуженно вышли вперёд, создали несколько отличных возможностей. Затем мы допустили одну-две ошибки, и, внезапно, «Вердер» сравнял счёт, благодаря своей невероятной энергии. Был возможен любой исход. В итоге всё свелось к тому, что победила команда, отправившая мяч в сетку ворот соперника.

В целом мы создали больше опасных моментов, но в кубковой игре может случиться всякое. Это был очень жаркий матч, в котором нам пришлось отдать все силы.