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Сарри рассказал о состоянии Рюдигера и Хадсона-Одои

27 апреля 2019, 03:22

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился новостями о физическом состоянии защитника Антонио Рюдигера и хавбека Каллума Хадсона-Одои.

Рюдигер в порядке. Операция Каллума прошла успешно. Он вернётся к нам через один-два дня. Сейчас ему нужно время. Это очень сильный молодой парень, физически и психологически. Я уверен, он способен вернуться ещё более сильным.

Сроки восстановления? Это зависит от ситуации. Ему точно потребуется 3 месяца. Затем нам нужно будет посмотреть на его состояние. Играть в футбол можно в разном состоянии, но нам нужен игрок в лучшей форме. Так что это зависит от ситуации. Технический период восстановления – 3 месяца, не меньше.

Также Сарри ответил на вопрос о готовности Нголо Канте сыграть против «Манчестер Юнайтед» и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с МЮ.

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