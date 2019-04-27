Сарри рассказал о состоянии Рюдигера и Хадсона-Одои

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился новостями о физическом состоянии защитника Антонио Рюдигера и хавбека Каллума Хадсона-Одои.

Рюдигер в порядке. Операция Каллума прошла успешно. Он вернётся к нам через один-два дня. Сейчас ему нужно время. Это очень сильный молодой парень, физически и психологически. Я уверен, он способен вернуться ещё более сильным.

Сроки восстановления? Это зависит от ситуации. Ему точно потребуется 3 месяца. Затем нам нужно будет посмотреть на его состояние. Играть в футбол можно в разном состоянии, но нам нужен игрок в лучшей форме. Так что это зависит от ситуации. Технический период восстановления – 3 месяца, не меньше.