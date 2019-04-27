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Клопп: «Фирмино должен восстановиться к игре с „Барселоной“»

27 апреля 2019, 02:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропускал игру 36-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (5:0) из-за дискомфорта в мышцах, однако может успеть восстановиться к первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Не верьте слухам! Роберто Фирмино не выбыл из строя до конца сезона. После тренировки он почувствовал небольшое недомогание, которое не прошло и этим утром. Это небольшое растяжение, но речь идёт о Бобби, так что я сказал бы, что, скорее всего, он будет готов к игре с «Барселоной», потому что он – машина.

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RedRedTeam
RedRedTeam
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27 апреля в 09:43
Фирминьо готовить Фирменный хет-трик для барсы.
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