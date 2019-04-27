Клопп: «Фирмино должен восстановиться к игре с „Барселоной“»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропускал игру 36-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (5:0) из-за дискомфорта в мышцах, однако может успеть восстановиться к первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Не верьте слухам! Роберто Фирмино не выбыл из строя до конца сезона. После тренировки он почувствовал небольшое недомогание, которое не прошло и этим утром. Это небольшое растяжение, но речь идёт о Бобби, так что я сказал бы, что, скорее всего, он будет готов к игре с «Барселоной», потому что он – машина.