Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи по причине задержки зарплаты

27 апреля 2019, 04:29

Субботняя игра Чемпионшипа «Болтон» - «Брентфорд» была отменена за 16 часов до её начала из-за забастовки футболистов команды хозяев. Игроки «Болтона» заявили, что не будут выходить на поле, пока им не выплатят зарплату за март.

Сообщается, что дело «Болтона» будет передано в Независимую дисциплинарную комиссию. Английская футбольная лига (EFL) позже примет решение о том, будет ли матч перенесён на другую дату либо отменён полностью.

Ассоциация профессиональных футболистов, в свою очередь, выступила с поддержкой игроков «Болтона», добавив, что те проявили «большое терпение и лояльность к клубу».

В начале апреля футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок команды. Неделю назад после поражение от «Астон Виллы» (0:2) «рысаки» вылетели из Чемпионшипа.