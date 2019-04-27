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Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи по причине задержки зарплаты

27 апреля 2019, 04:29
Болтон УондерерсЛоготип футбольный клуб Болтон Уондерерс-:-Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд27.04.2019 в 03:00 Матч перенесен

Субботняя игра Чемпионшипа «Болтон» - «Брентфорд» была отменена за 16 часов до её начала из-за забастовки футболистов команды хозяев. Игроки «Болтона» заявили, что не будут выходить на поле, пока им не выплатят зарплату за март. 

Сообщается, что дело «Болтона» будет передано в Независимую дисциплинарную комиссию. Английская футбольная лига (EFL) позже примет решение о том, будет ли матч перенесён на другую дату либо отменён полностью.

Ассоциация профессиональных футболистов, в свою очередь, выступила с поддержкой игроков «Болтона», добавив, что те проявили «большое терпение и лояльность к клубу».

В начале апреля футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок команды. Неделю назад после поражение от «Астон Виллы» (0:2) «рысаки» вылетели из Чемпионшипа.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 11:00
Клубу конец полный.
beefs
beefs
   191 / 954
27 апреля в 09:27
Пригласите игроков Анжи...
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 08:00
Это Вам не Анжи.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 06:11
правильно сделали
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
27 апреля в 04:59
Без хлеба сидят ребята!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 04:52
Слабаков надо распускать,а не платить им деньги
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 04:47
Срочно надо к ним Адиева командировать
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
27 апреля в 04:43
Жесть.
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